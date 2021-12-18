На Кіровоградщині зібрали рекордний врожай соняшника. Чи вплине це на ціну олії

Аграрії пояснили, як формується ціна на олію

У Кіровоградській області зібрали рекордний врожай соняшника. Це понад 1,5 млн т, що у два з половиною рази більше, ніж торік. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на коментар начальника відділу обласного департаменту агропромислового розвитку Григорія Арсірія.

Площа посів була така, як і минулого року – 600 тис. га. Чому рекордні врожаї не впливають на ціну олії?

Ціна на соняшник

Директор інституту сільського господарства у селі Созонівка Кропивницького району Ігор Семеняка розповів, що до 2020 року ціна на соняшник коливалась у межах 8-12 тис. грн/т.

«У минулому році внаслідок дуже жорсткої посухи, відсутності товару на ринку, піднялася ціна на соняшник до 18-20 тис.», – каже Ігор Семеняка. – І на весну 21-го року сягнула 25 тис. грн/т».

Рекордний врожай соняшника не знизив його ціни до показників 2016 року, і не вплинув на вартість соняшникової олії. Нині його ціна – до 19 тис. грн/т.

Україна лідирує по реалізації олії у світі – це понад 50% світового експорту.

«І ось начебто Україна мала б диктувати ціну на олію, – каже Ігор Семеняка, – але з іншого боку, ця ціна формується в залежності від попиту. Її продають по тій ціні, яку дає переробник або експортер».

У Кіровоградській області вирощують найбільше соняшника в Україні

В області соняшник вирощують чотири тисячі господарств, розповів Григорій Арсірій. Це в межах 10% від загального виробництва соняшника в Україні. За сезон область у змозі переробити 2,3 млн т насіння соняшника. По виробництву соняшникової олії область займає третє місце.

Ціна на олію

У селищі Новоархангельськ Голованівського району тридцять років працює місцева олійня. За добу можуть зробити три тонни олії, говорить її власник Микола Малий. Її ціна – 50 грн/кг, що дорожче на 15-20 грн за минулорічні ціни. Микола Малий говорить, працюють раз або два рази на місяць, бо не мають клієнтів: «Не всі люди готові переробити за ті ціни. Підняли, бо електроенергія здорожчала».

Дорожчати олія почала в лютому 2021 року. У супермаркетах Кропивницького пляшка соняшникової олії (850 мл) коштувала тоді 46 грн, у квітні на шість грн дорожче, за місяць піднялася на три грн, в червні була 59 грн. Нині коштує 57,5 грн.

За словами власника олійні з Новоархангельська, якщо завдяки дотаціям держава не допоможе представникам малого та середнього бізнесу, він не витримає конкуренції із супермаркетами і закриє олійню.

Врожай не впливає на ціну олії

На ціни в Україні не впливають такі чинники, як врожай чи неврожай, розповів економічний аналітик, колишній працівник Інституту світової економіки Всеволод Степанюк. Називає фактори ціноутворення олії:

внутрішній ринок не захищений і залежить від світових цін:

монополізм на ринку – більшу частину ринку з виробництва олії в країні займають два-три холдинги;

монополізм в супермаркетах;

податкова політика держави.

Нагадаємо, за останні 12 місяців соняшникова олія стала рекордсменкою зі зростання вартості. Про це заявили учасники круглого столу в Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку.

Як повідомлялося раніше, високі ціни на харчові продукти в уряді пояснюють пандемією коронавірусу та світовими цінами. Про це заявила перша віце-прем'єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Тому що є світові ціни. Тому що є відкрита економіка України. Звичайно, що ми експортуємо всі ці продукти, тому і зростання відбувається. Тому що ми працюємо на світових ринках», – сказала Свириденко.

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