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    Економіка та фінанси

    Секретаріат Енергоспівтовариства дав високу оцінку анбандлінгу в газовій сфері України

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    Секретаріат Енергоспівтовариства дав високу оцінку анбандлінгу в газовій сфері України

    Успіх анбандлінгу в Україні забезпечив поділ і сертифікація Оператора ГТС відповідно до норм Третього енергопакету

    23 листопада 2020 року опубліковано Річний звіт про впровадження реформ в енергетичній сфері, підготовлений Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. В документі дана висока оцінка процесу перетворень в газовому секторі України. 

    За словами Директора Секретаріату Енергетичного співтовариства Янеза Копача за останній рік Україна зробила «ривок вперед» в газовій сфері. І одним із драйверів такого ривка став процес анбандлінгу, статус імплементації якого оцінений в 90% (зі 100% можливих). 

    У Річному звіті про впровадження реформ – 2020 Секретаріату Енергоспівтовариства зазначено, що успіх анбандлінгу в Україні забезпечили такі чинники:

    • поділ і сертифікація Оператора ГТС відповідно до норм Третього енергопакету;
    • завершення юридичних, інформаційних та облікових процедур поділу у оператора систем зберігання, а також у операторів газорозподільних систем (ГРМ). 

    Асоціація газового ринку України відзначає, що всі оператори ГРМ – члени і партнери Асоціації – забезпечили повне юридичне розділення діяльності розподілу і постачання газу відповідно до норм Директиви 2009/73 / EC і Закону України «Про ринок природного газу». 

    Завершено також розподіл облікових процедур операторів ГРМ із забезпеченням повної незалежності і публічного контролю обліку кожного виду діяльності - як за рахунок публікації звітності на сайтах компаній, так і щорічного незалежного аудиту фінансової звітності операторів ГРМ. 

    Повністю реалізований інформаційний розподіл постачальників і операторів ГРМ - починаючи від використання територіально відокремлених офісів з обмеженими правилами доступу, забезпечення конфіденційності інформації, до введення угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності. 

    Раніше оператори ГРМ завершили функціональний розподіл діяльності з постачання і розподілу газу, який було забезпечено як за рахунок розподілу управління, так і за рахунок відділення ідентичності компаній з використанням окремих брендів, торгових марок, маркетингової політики та каналів комунікацій з клієнтами. І ця робота свого часу також отримала гідну оцінку Секретаріату Енергоспівтовариства. 

    Всі дії з розділення операторів ГРМ знаходяться під контролем НКРЕКП (обов'язкова щорічна звітність за Програмою відповідності). Вичерпна інформація про них подається також в Секретаріат Енергетичного співтовариства для фахової та незалежної оцінки.

    Теги: НКРЕКП ГТС Асоціація газового ринку
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