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    Економіка та фінанси

    Після доведення до банкрутства енергоринку, НКРЕКП взялася за знищення промисловості, – експерт

    • Розсилка
    Після доведення до банкрутства енергоринку, НКРЕКП взялася за знищення промисловості, – експерт

    «Від підвищення тарифу на передачу електроенергії постраждав не лише бізнес, але й населення»

    Черговим підвищенням тарифу на передачу електроенергії Нацкомісія з державного регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг знищить промисловість і малий та середній бізнес. Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на своїй сторінці в Facebook.

    «НКРЕКП невтомно йде до своєї цілі. Вслід за фактичним доведенням до банкрутства енергоринку «регулятор» підібрався до основи бюджету України – бізнес, промисловість. Давню ідею НКРЕКП щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії для «Укренерго» буде реалізовано у 2021 році», – написав Корольчук.

    Він нагадав, що поточного року НКРЕКП вже піднімав тариф на передачу струму у липні з 155 до 240 грн/МВт, або на 54%, а з 1 грудня планує підвищити його ще на 30%. Таким чином, за словами експерта, впродовж року тариф на передачу електроенергії виросте більш ніж в два рази.

    Корольчук також наголосив: від підвищення тарифу на передачу електроенергії постраждав не лише бізнес, але й населення, адже збільшені витрати на струм підприємці заклали у ціну своєї продукції та послуг.  

    «Населення вже скоро як півроку по повній програмі оплачує тариф на передачу, який усі підприємства «зашивають» у свої затрати. Благодійністю ніхто не займатися не буде. Проте, для населення звичайно винен «пересічний» власник кафе, бо підняв ціну на шаурму, а не далекий і таємничий НКРЕКП», – підсумував експерт.

    Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на передачу електроенергії з грудня 2020 року на 30%, до 312,76  грн/МВт-год.

    Президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

    Теги: НКРЕКП бізнес промисловість струм безробіття Укренерго населення
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