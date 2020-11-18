Після доведення до банкрутства енергоринку, НКРЕКП взялася за знищення промисловості, – експерт

«Від підвищення тарифу на передачу електроенергії постраждав не лише бізнес, але й населення»

Черговим підвищенням тарифу на передачу електроенергії Нацкомісія з державного регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг знищить промисловість і малий та середній бізнес. Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук на своїй сторінці в Facebook.

«НКРЕКП невтомно йде до своєї цілі. Вслід за фактичним доведенням до банкрутства енергоринку «регулятор» підібрався до основи бюджету України – бізнес, промисловість. Давню ідею НКРЕКП щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії для «Укренерго» буде реалізовано у 2021 році», – написав Корольчук.

Він нагадав, що поточного року НКРЕКП вже піднімав тариф на передачу струму у липні з 155 до 240 грн/МВт, або на 54%, а з 1 грудня планує підвищити його ще на 30%. Таким чином, за словами експерта, впродовж року тариф на передачу електроенергії виросте більш ніж в два рази.

Корольчук також наголосив: від підвищення тарифу на передачу електроенергії постраждав не лише бізнес, але й населення, адже збільшені витрати на струм підприємці заклали у ціну своєї продукції та послуг.

«Населення вже скоро як півроку по повній програмі оплачує тариф на передачу, який усі підприємства «зашивають» у свої затрати. Благодійністю ніхто не займатися не буде. Проте, для населення звичайно винен «пересічний» власник кафе, бо підняв ціну на шаурму, а не далекий і таємничий НКРЕКП», – підсумував експерт.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на передачу електроенергії з грудня 2020 року на 30%, до 312,76 грн/МВт-год.

Президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.