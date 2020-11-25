Плата за доставку газу змінюється. Все, що треба знати про нові правила

Як платити, коли відбудеться перерахунок і як самостійно вирахувати платіж

У жовтні всі споживачі газу побачили у своїх особистих кабінетах та квитанціях обсяг споживання за газовий рік, що минув. Зараз багатьом цікаво, коли ж відбудеться перерахунок і коли чекати на перерахований платіж за доставку газу.

Головні питання про розподіл газу у детальному поясненні.

Чому я сплачую за минулий рік? Я вже заплатив!

З початку 2020 року НКРЕКП змінила порядок оплати споживачами отриманих послуг з розподілу (доставки) природного газу. Це відбулося в зв’язку з реформуванням ринку газу в Україні. Регулятор вніс зміни до Кодексу газорозподільних систем та у Типовий договір на розподіл природного газу. В них визначено, що «річна замовлена потужність» споживача на розрахунковий календарний рік визначається, виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об’єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року». Тобто для всіх побутових споживачів тепер автоматично замовляється річна потужність з доставки газу, на рівні їхніх реальних потреб.

Тепер плата за доставку газу для кожного споживача залежить від обсягів його споживання енергоносія у попередньому році. Крім того, тепер оплата послуг доставки газу в оселю здійснюється рівними частинами протягом року. Наприклад, якщо за попередні 12 місяців ви спожили 120 кубічних метрів природного газу, то цього року щомісяця сплачуватимете лише вартість доставки 10 кубічних метрів.

Особливо зручним це нововведення є для споживачів, які мають автономне опалення. Адже, хоч найбільше газу вони споживають взимку, відтепер мають змогу сплачувати за доставку газу рівномірними частинами щомісяця, зменшуючи навантаження на сімейний бюджет. Щодо споживачів, які користуються тільки газовою плитою і, можливо, водонагрівачем, то для них мало що зміниться. Але вони знатимуть на рік наперед фіксовану вартість доставки природного газу і зможуть сплатити за послугу за кілька місяців, заощаджуючи на комісії банків.





Споживачі сплачують за замовлену потужність

Чому я не можу сплачувати за поточні обсяги споживання?

У новій ринковій моделі кожен споживач платить не за обсяги споживання, а за користування потужністю. Кодекс газорозподільних систем прямо вказує, що оператор ГРМ «надає клієнту послугу із забезпечення цілодобового доступу до потужності мереж для можливості споживання ним відповідних об’ємів природного газу». Нова тарифна модель плати за розподіл (доставку) газу повністю відповідає європейській практиці та міжнародним зобов’язанням України.

Споживачі сплачують саме за замовлену потужність, тому що кожна газорозподільна компанія – оператор ГРМ, має забезпечити і підтримувати замовлену потужність в системі, незалежно від того, скільки газу споживається. Адже навіть коли газ не споживається, оператори ГРМ тримають його в системі під певним тиском, щоб він був доступним споживачам будь-якої миті. Саме на ці роботи і спрямовується йде плата за розподіл (доставку) газу, рівень якої визначається тарифом на розподіл для кожного оператора ГРМ.

У Кодексі газорозподільних систем визначено, що «місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності споживача на тариф, встановлений Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності».

Іншими словами розмір плати за доставку газу для кожного споживача розраховується індивідуально – на основі обсягів його фактичного споживання газу у попередньому газовому році. При цьому, якщо у поточному році ви вживаєте заходів з енергозбереження і зменшуєте свій обсяг споживання газу, то в наступному році платитимете менше за доставку енергоносія до вашої оселі. Таким чином, нова тарифна модель плати за розподіл (доставку) газу містить прозорі умови розрахунків і стимули для споживачів економити та встановлювати енергоефективне обладнання.

Чому газовий рік триває до 1 жовтня, а перерахунок плати відбувається тільки з 1 січня?

НКРЕКП встановлює тарифи для всіх природних монополій. Зазвичай це календарний рік. Традиційно всі компанії мають річну звітність, а тарифи для них встановлюються з 1 січня.

НКРЕКП встановлює тарифи для всіх операторів розподілу і передачі, які використовують мережі: електричні або газові. Регулятор встановлює тарифи для Укренерго, Оператора ГТС України, газорозподільних компаній, операторів систем розподілу електричної енергії.

При цьому НКРЕКП має врахувати зміни в економіці, які відбулися за поточний рік.

Зростання мінімальної заробітної плати в вересні 2020 року з 4723 грн до 5000 грн. І хоча зростання не є великим – менше 6%, воно береться для розрахунку заробітних плат. І вони мають бути проіндексовані на наступний рік.

Інфляція. В поточному році інфляція, за даними Держстату, склала близько 3%. Вона відображається в першу чергу на вартості паливно-мастильних матеріалів для АДС, труб, газового обладнання та інших товарів, які необхідні для обслуговування мереж.

Вартість технологічного газу також змінилася. В поточному тарифі вартість газу врахована на рівні 4000 грн за тис куб м, а ринкова вартість є вищою.

НКРЕКП в тарифах поточну ринкову вартість газу та інших економічних індикаторів при розрахунку тарифів і встановити їх на економічно обґрунтованому рівні.





Після реформування ринку газу, розмір плати за розподіл (доставку)

природного газу для кожного споживача залежить від його фактичного споживання

Як змінилось споживання газу в Україні за минулий газовий рік?

За минулий газовий рік, який тривав з 1 жовтня 2019 по 30 вересня 2020 року, побутові споживачі природного газу використали блакитного палива на 400 млн куб. м менше, ніж у попередньому. Загалом 58% клієнтів газорозподільних компаній зменшили споживання газу.

Тому з 1 січня 2021 року всім клієнтам, які зменшили споживання газу, буде встановлено меншу замовлену потужність. Тобто вони сплачуватимуть за доставку меншого обсягу палива, фактично використовуючи при цьому стільки газу, скільки їм необхідно для усіх побутових та господарських потреб.

Адже тепер після реформування ринку газу, розмір плати за розподіл (доставку) природного газу для кожного споживача залежить від його фактичного споживання енергоносія у попередньому газовому році. Споживали менше – менше і платитимете.

Що таке тариф на розподіл газу?

Облгази надають своїм клієнтам послугу з розподілу (доставки) природного газу розподільними газопроводами. Більша частина коштів, які надходять у вигляді плати за цю ліцензовану послугу, витрачаються на виробничу діяльність та оплату праці фахівців, які щодня підтримують належний стан і надійну роботу газових мереж. Також за ці кошти фінансуються усі необхідні роботи з обліку газу та всі напрями роботи зі споживачами.

Крім того, газорозподільні компанії інвестують в реконструкцію і модернізацію газових мереж та встановлення лічильників газу для побутових споживачів. Частина коштів спрямовується на придбання технологічного газу, необхідного для транспортування блакитного палива до споживачів під відповідним тиском.

Таким чином, до структури тарифу на розподіл газу входять виробничі витрати, втрати природного газу, необхідні для його транспортування по мережах, та матеріальні витрати на організацію діяльності облгазів з ліцензійних послуг для споживачів, а також витрати на оплату праці та інвестиції.

Що таке мінімальна плата за розподіл (доставку) газу?

У минулому році широко обговорювалось питання замовленої потужності для споживачів з нульовим споживанням. Для них у березні було запроваджено мінімальний платіж за доставку газу. Він розрахований Регулятором, виходячи з діючих норм споживання газу, встановлених Міненерго.

З початку 2021 року аналогічний платіж запроваджено для тих, хто використовував газ мінімально. Так, наприклад, якщо клієнт користується тільки газовою плиткою і спожив за минулий газовий рік 15 куб. м газу, його замовлена потужність встановлена Регулятором на рівні 39 куб м на рік. Тобто, впродовж року він має сплатити доставку 39 куб. м газу.

Так само для клієнтів газорозподільних компаній, які користуються газовою плитою та колонкою. Для таких споживачів мінімальна замовлена потужність складатиме 126 куб. м газу. Тому навіть, якщо домогосподарством спожито менше 100 куб. м газу за газовий рік, потрібно буде сплатити за доставку 126 куб. м впродовж року.





Нові тарифні умови досить прозорі та вигідні кожному

Як самостійно розрахувати вартість доставки газу?

Щоб самостійно розрахувати вартість доставки газу, кожен окремий споживач природного газу має подивитись свій обсяг споживання енергоносія у минулому газовому році та помножити його на тариф своєї газорозподільної компанії. Якщо поділити отриману суму на 12 рівних платежів – це і буде розмір щомісячної платні за доставку газу.

До речі, систему нарахування плати за розподіл газу рівними частинами впродовж року теж було створено в інтересах споживачів: це дає змогу зменшити фінансове навантаження в осінньо-зимовий період.

Нові тарифні умови досить прозорі та вигідні кожному: є і стимул економити енергоносій, і можливість прогнозовано сплачувати за свій розподіл газу протягом року – рівними частинами щомісяця, або ж усю річну суму одним платежем.

Що таке газорозподільні мережі?

Це 347 тис. км розподільних газопроводів та 63 тис. одиниць обладнання, встановленого на них. Ця інфраструктура потрібна для того, щоб газ міг потрапляти до будинків споживачів під тиском достатньому для коректної роботи усіх газових установок і приладів.

Перш ніж потрапити до споживача газ долає десятки кілометрів від газорозподільних станцій біля ГТС по газопроводах високого, середнього та низького тиску. Газорозподільні компанії здійснюють транспортування газу від магістральних газопроводів до домівки кожного споживача. Тому часто газ долає сотні кілометрів від ГТС поки потрапляє до конкретного міста чи села, конкретного будинку чи квартири.

Газопроводи в Україні належать багатьом власникам: державі, громадам, приватним компаніям. Але всі споживачі сплачують однакову плату за доставку кубометру газу, який доходить до них через газогони різних власників.





Перш ніж потрапити до споживача газ долає десятки кілометрів

Як здійснюється доставка газу до споживачів?

Щоб газ надійно надходив до домівок клієнтів, фахівці газорозподільних компаній мають постійно підтримувати стабільний тиск у газових мережах. У магістральних трубопроводах природний газ перебуває під високим тиском. Перш ніж потрапити до споживача, він понижується – спочатку до середнього тиску, потім до низького. Газове обладнання споживачів працює із газом низького тиску.

Аби при транспортуванні газу до наших осель, організацій і підприємств не відбувалося втрат газу, працівники облгазів регулюють тиск газу в газогонах так, щоб він рухався до споживачів, проводять технічне обслуговування мереж та підтримують у робочому стані десятки тисяч одиниць обладнання, встановленого на розподільних газопроводах.

Тиск у газових мережах змінюється залежно від сезону та обсягів споживання природного газу різними категоріями споживачів. Тому від точності гідравлічного розрахунку, який виконують фахівці облгазів, залежить, чи буде тиск газу на обладнанні кожного споживача достатнім для безперебійної роботи усіх газових приладів.