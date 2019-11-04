Сервіс оренди житла Airbnb тепер доступний українською
Airbnb запустив сервіс оренди VIP-житла: можна зняти віллу, замок або острів за $1 млн на тиждень
У компанії зазначають, що зараз сервісом можуть користуватися близько 4 млрд людей
Сервіс оренди житла Airbnb можна використовувати ще 31 мовою, у тому числі, українською.
Про це повідомляє FastCompany.
Зазначається, що платформа підтримує 62 мови.
Крім української, Airbnb додав албанську, вірменську, болгарську, естонську, латвійську та інші.
У компанії зазначають, що зараз сервісом можуть користуватися близько 4 млрд людей.
Раніше Airbnb запустив сервіс оренди VIP-житла: можна зняти віллу, замок або острів за $1 млн на тиждень.