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    Економіка та фінанси

    Сервіс оренди житла Airbnb тепер доступний українською

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    Airbnb запустив сервіс оренди VIP-житла: можна зняти віллу, замок або острів за $1 млн на тиждень - Сервіс оренди житла Airbnb тепер доступний українською
    Airbnb запустив сервіс оренди VIP-житла: можна зняти віллу, замок або острів за $1 млн на тиждень

    У компанії зазначають, що зараз сервісом можуть користуватися близько 4 млрд людей

    Сервіс оренди житла Airbnb можна використовувати ще 31 мовою, у тому числі, українською.

    Про це повідомляє FastCompany.

    Зазначається, що платформа підтримує 62 мови.

    Крім української, Airbnb додав албанську, вірменську, болгарську, естонську, латвійську та інші.

    У компанії зазначають, що зараз сервісом можуть користуватися близько 4 млрд людей.

    Раніше Airbnb запустив сервіс оренди VIP-житла: можна зняти віллу, замок або острів за $1 млн на тиждень.

    українська мова квартира
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