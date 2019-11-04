Сервіс оренди житла Airbnb тепер доступний українською



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Airbnb запустив сервіс оренди VIP-житла: можна зняти віллу, замок або острів за $1 млн на тиждень

У компанії зазначають, що зараз сервісом можуть користуватися близько 4 млрд людей

Сервіс оренди житла Airbnb можна використовувати ще 31 мовою, у тому числі, українською.

Про це повідомляє FastCompany.

Зазначається, що платформа підтримує 62 мови.

Крім української, Airbnb додав албанську, вірменську, болгарську, естонську, латвійську та інші.

У компанії зазначають, що зараз сервісом можуть користуватися близько 4 млрд людей.

Раніше Airbnb запустив сервіс оренди VIP-житла: можна зняти віллу, замок або острів за $1 млн на тиждень.