Видання Financial Times почне коректно писати назву української столиці

МЗС України закликає світову спільноту писати Київ латиницею згідно з українською формою назви

Британська газета міжнародних фінансових кіл Financial Times відтепер переходить на написання назви столиці України англійською мовою у коректній транскрипції - Kyiv.

Про це у Twitter повідомляє посольство України у Сполученому Королівстві.

«Дякуємо Financial Times за те, що прийняли наші аргументи та погодилися змінити написання назви столиці України на Kyiv замість Kiev. Насправді чудова новина!» - йдеться у публікації.

Thank you @FT for accepting to our arguments and agreeing to restyle the spelling of the name of the capital of Ukraine to #KyivNotKiev. Great news indeed! #CorrectUA @MFA_Ukraine @CorrectUA pic.twitter.com/9F90QDdLTW