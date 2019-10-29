  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Видання Financial Times почне коректно писати назву української столиці

    • Розсилка
    <p>Financial Times погодилося змінити написання назви столиці України на Kyiv замість Kiev</p> - Видання Financial Times почне коректно писати назву української столиці

    Financial Times погодилося змінити написання назви столиці України на Kyiv замість Kiev

    МЗС України закликає світову спільноту писати Київ латиницею згідно з українською формою назви

    Британська газета міжнародних фінансових кіл Financial Times відтепер переходить на написання назви столиці України англійською мовою у коректній транскрипції - Kyiv.

    Про це у Twitter повідомляє посольство України у Сполученому Королівстві.

    «Дякуємо Financial Times за те, що прийняли наші аргументи та погодилися змінити написання назви столиці України на Kyiv замість Kiev. Насправді чудова новина!» - йдеться у публікації.

    Як відомо, відповідно до 10-ї Конференції ООН щодо стандартизації географічних назв, МЗС України закликало світову спільноту писати Київ латиницею згідно з українською формою назви, замість радянського зразка.

    Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) офіційно почала писати назву столицю України як Kyiv.

    Нагадаємо, МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.

    МЗС ЗМІ Київ мова Велика Британія українська мова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ