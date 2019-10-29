Видання Financial Times почне коректно писати назву української столиці



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Financial Times погодилося змінити написання назви столиці України на Kyiv замість Kiev

МЗС України закликає світову спільноту писати Київ латиницею згідно з українською формою назви

Британська газета міжнародних фінансових кіл Financial Times відтепер переходить на написання назви столиці України англійською мовою у коректній транскрипції - Kyiv.

Про це у Twitter повідомляє посольство України у Сполученому Королівстві.

«Дякуємо Financial Times за те, що прийняли наші аргументи та погодилися змінити написання назви столиці України на Kyiv замість Kiev. Насправді чудова новина!» - йдеться у публікації.

Thank you @FT for accepting to our arguments and agreeing to restyle the spelling of the name of the capital of Ukraine to #KyivNotKiev. Great news indeed! #CorrectUA @MFA_Ukraine @CorrectUA pic.twitter.com/9F90QDdLTW — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 29 жовтня 2019 р.

Як відомо, відповідно до 10-ї Конференції ООН щодо стандартизації географічних назв, МЗС України закликало світову спільноту писати Київ латиницею згідно з українською формою назви, замість радянського зразка.

Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) офіційно почала писати назву столицю України як Kyiv.

Нагадаємо, МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.