Видання Financial Times почне коректно писати назву української столиці
Financial Times погодилося змінити написання назви столиці України на Kyiv замість Kiev
МЗС України закликає світову спільноту писати Київ латиницею згідно з українською формою назви
Британська газета міжнародних фінансових кіл Financial Times відтепер переходить на написання назви столиці України англійською мовою у коректній транскрипції - Kyiv.
Про це у Twitter повідомляє посольство України у Сполученому Королівстві.
«Дякуємо Financial Times за те, що прийняли наші аргументи та погодилися змінити написання назви столиці України на Kyiv замість Kiev. Насправді чудова новина!» - йдеться у публікації.
Thank you @FT for accepting to our arguments and agreeing to restyle the spelling of the name of the capital of Ukraine to #KyivNotKiev. Great news indeed! #CorrectUA @MFA_Ukraine @CorrectUA pic.twitter.com/9F90QDdLTW— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 29 жовтня 2019 р.
Як відомо, відповідно до 10-ї Конференції ООН щодо стандартизації географічних назв, МЗС України закликало світову спільноту писати Київ латиницею згідно з українською формою назви, замість радянського зразка.
Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) офіційно почала писати назву столицю України як Kyiv.
Нагадаємо, МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.