Черговий сексскандал у Раді. Тут є привід для оптимізму

Наслідуйте Яременка І його дівчат: українська має стати в столиці мовою життя!

Опубліковане свіже листування Богдана Яременка з різними жінками. Виявляється, глава парламентського комітету з питань міжнародної політики вів переговори з легкодоступними дівчатами без упину і невтомно. Ну, мережева публіка накинулася на сексуально занепокоєного депутата з трохи ослаблим, але все ж таки – ще ентузіазмом. Та дайте йому вже спокій, «моралізатори», на себе подивіться!

А я от на інше звернув увагу. Все листування – виключно українською! І не лише мессиджі від Яременка: трудівниці інтимного ринку теж відповідають йому правильною державною мовою! А це, знаєте, віха…

Українській, щоби остаточно утвердитися в своїй ролі, треба стати не лише обов'язковою при спілкуванні з держчиновництвом, вона має перетворитися на мову повсякденності для всіх і всюди – на кухні, в анекдоті, в ліжку...

А взагалі – української в Києві стало відчутно більше - більше чуєш на вулиці, частіше відповідають в магазинах і все це аж ніяк не в «межах статистичної похибки». Так що є привід для стриманого оптимізму, друзі!

Джерело: Блог Сергія Тихого

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