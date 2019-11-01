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    Думки вголос

    Черговий сексскандал у Раді. Тут є привід для оптимізму

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    Черговий сексскандал у Раді. Тут є привід для оптимізму

    Наслідуйте Яременка І його дівчат: українська має стати в столиці мовою життя!

    Опубліковане свіже листування Богдана Яременка з різними жінками. Виявляється, глава парламентського комітету з питань міжнародної політики вів переговори з легкодоступними дівчатами без упину і невтомно. Ну, мережева публіка накинулася на сексуально занепокоєного депутата з трохи ослаблим, але все ж таки – ще ентузіазмом. Та дайте йому вже спокій, «моралізатори», на себе подивіться!

    А я от на інше звернув увагу. Все листування – виключно українською! І не лише мессиджі від Яременка: трудівниці інтимного ринку теж відповідають йому правильною державною мовою! А це, знаєте, віха…

    Українській, щоби остаточно утвердитися в своїй ролі, треба стати не лише обов'язковою при спілкуванні з держчиновництвом, вона має перетворитися на мову повсякденності для всіх і всюди – на кухні, в анекдоті, в ліжку...

    А взагалі – української в Києві стало відчутно більше - більше чуєш на вулиці, частіше відповідають в магазинах і все це аж ніяк не в «межах статистичної похибки». Так що є привід для стриманого оптимізму, друзі!

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    українська мова проституція Богдан Яременко
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