Найдорожча квартира у Москві коштує понад мільярд гривень (ФОТО)



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Лот пропонується покупцям за 3,1 мільярда рублів

Оселя має площу 1,2 тисяч квадратних метрів

Найдорожча квартира на московському ринку новобудов розташувалася у житловому комплексі навпроти Кремля.

Про це йдеться в матеріалах агенції «Метріум».

Зазначається, що оселя має площу 1,2 тисяч квадратних метрів.

Лот пропонується покупцям за 3,1 мільярда рублів.

Для порівняння, у середньому нова елітна квартира в столиці РФ коштує майже 149 мільйонів рублів.

Аналітики підрахували, що за третій квартал 2019 року квадратний метр на первинному ринку дорогої нерухомості додав в ціні півтора відсотка і на даний момент коштує 953,5 тисяч рублів.

Найдешевше елітне житло можна знайти в будинках, що споруджуються в районах Пресненський (від 20 мільйонів рублів за лот), Замоскворіччя (від 25 мільйонів) і Якиманка (від 43 мільйонів).

За максимальними цінами в свою чергу реалізуються квартири та апартаменти в двох житлових комплексах в районі Якиманка (на Софійській набережній - за вищевказані 3,1 мільярда рублів, на Великій Поляні - за 1,4 мільярда) і в «Москва-Сіті» (Пресненський район, ціна - 2,6 мільярда).

Раніше в жовтні стало відомо, що за підсумками третього кварталу 2019 року у Москві продали високобюджетної нерухомісті на 26,5 мільярда рублів, що є рекордною сумою за останні три роки.

Джерело: Газета.Ru