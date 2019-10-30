Найдорожча квартира у Москві коштує понад мільярд гривень (ФОТО)
Оселя має площу 1,2 тисяч квадратних метрів
Найдорожча квартира на московському ринку новобудов розташувалася у житловому комплексі навпроти Кремля.
Про це йдеться в матеріалах агенції «Метріум».
Зазначається, що оселя має площу 1,2 тисяч квадратних метрів.
Лот пропонується покупцям за 3,1 мільярда рублів.
Для порівняння, у середньому нова елітна квартира в столиці РФ коштує майже 149 мільйонів рублів.
Аналітики підрахували, що за третій квартал 2019 року квадратний метр на первинному ринку дорогої нерухомості додав в ціні півтора відсотка і на даний момент коштує 953,5 тисяч рублів.
Найдешевше елітне житло можна знайти в будинках, що споруджуються в районах Пресненський (від 20 мільйонів рублів за лот), Замоскворіччя (від 25 мільйонів) і Якиманка (від 43 мільйонів).
За максимальними цінами в свою чергу реалізуються квартири та апартаменти в двох житлових комплексах в районі Якиманка (на Софійській набережній - за вищевказані 3,1 мільярда рублів, на Великій Поляні - за 1,4 мільярда) і в «Москва-Сіті» (Пресненський район, ціна - 2,6 мільярда).
Раніше в жовтні стало відомо, що за підсумками третього кварталу 2019 року у Москві продали високобюджетної нерухомісті на 26,5 мільярда рублів, що є рекордною сумою за останні три роки.
Джерело: Газета.Ru