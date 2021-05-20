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    Економіка та фінанси

    Ще один банк приєднався до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»

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    Банк Кредит Дніпро приєднався до державної програми &laquo;Доступні кредити 5-7-9%&raquo; - Ще один банк приєднався до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
    Банк Кредит Дніпро приєднався до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
    Фото з відкритих джерел

    Пільгове кредитне фінансування під 5% річних можна залучити в Банку Кредит Дніпро, якщо річний виторг бізнес-суб'єкта не перевищує 25 млн грн

    Банк Кредит Дніпро приєднався до державної програми пільгового кредитного фінансування малого та середнього бізнесу «5−7−9%». Про це повідомила пресслужба банку.

    Нагадаємо, що програма «Доступні кредити 5−7−9%» стартувала у 2020 році та передбачає надання фінансової допомоги шляхом часткової компенсації процентної ставки до рівня 0%, 3%, 5%, 7% і 9% річних за кредитами в національній валюті.

    «Безумовно, ця програма життєво необхідна малому та середньому бізнесу й участь у ній — Must Have для банку, який працює на ринку. Ми вдячні нашим клієнтам за довіру до банку та реалізуємо заявки найближчим часом», — прокоментувала приєднання Банку Кредит Дніпро заступник голови правління Тетяна Поплавська.

    Згідно з умовами програми пільгові кредити можна одержати під 9% річних, якщо розмір річної виручки становить від 25 до 50 млн грн, під 7% річних для бізнес-суб'єктів з річним виторгом до 25 млн грн.

    Пільгове кредитне фінансування під 5% річних можна залучити в Банку Кредит Дніпро, якщо річний виторг бізнес-суб'єкта не перевищує 25 млн грн, а також якщо протягом першого кварталу з моменту одержання позики створено 2 нових робочих місця. При цьому за кожне нове робоче місце ставка пільгового кредиту знижується додатково на 0,5% річних у кожному наступному кварталі.

    Державна програма пільгового фінансування «Доступні кредити 5−7−9%» розроблена та діє за ініціативи президента й уряду України з метою підтримки інвестиційних проєктів мікро- та малих підприємств, що сприяє створенню нових робочих місць і розширенню діяльності малого бізнесу. Реалізацією програми займається Фонд розвитку підприємництва.

    Він відбирає та залучає банки-партнери, що володіють технологіями активного кредитування цільової групи програми, — мікро- та малі підприємства. Станом на травень 2021 року партнерами Фонду з пільгового кредитування стали близько тридцяти банків із 73 діючих (прим. ред.).

    Теги: кредит банк Дніпро фінансування
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    Ще один банк приєднався до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»