Ще один банк приєднався до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»

Пільгове кредитне фінансування під 5% річних можна залучити в Банку Кредит Дніпро, якщо річний виторг бізнес-суб'єкта не перевищує 25 млн грн

Банк Кредит Дніпро приєднався до державної програми пільгового кредитного фінансування малого та середнього бізнесу «5−7−9%». Про це повідомила пресслужба банку.

Нагадаємо, що програма «Доступні кредити 5−7−9%» стартувала у 2020 році та передбачає надання фінансової допомоги шляхом часткової компенсації процентної ставки до рівня 0%, 3%, 5%, 7% і 9% річних за кредитами в національній валюті.

«Безумовно, ця програма життєво необхідна малому та середньому бізнесу й участь у ній — Must Have для банку, який працює на ринку. Ми вдячні нашим клієнтам за довіру до банку та реалізуємо заявки найближчим часом», — прокоментувала приєднання Банку Кредит Дніпро заступник голови правління Тетяна Поплавська.

Згідно з умовами програми пільгові кредити можна одержати під 9% річних, якщо розмір річної виручки становить від 25 до 50 млн грн, під 7% річних для бізнес-суб'єктів з річним виторгом до 25 млн грн.

Пільгове кредитне фінансування під 5% річних можна залучити в Банку Кредит Дніпро, якщо річний виторг бізнес-суб'єкта не перевищує 25 млн грн, а також якщо протягом першого кварталу з моменту одержання позики створено 2 нових робочих місця. При цьому за кожне нове робоче місце ставка пільгового кредиту знижується додатково на 0,5% річних у кожному наступному кварталі.

Державна програма пільгового фінансування «Доступні кредити 5−7−9%» розроблена та діє за ініціативи президента й уряду України з метою підтримки інвестиційних проєктів мікро- та малих підприємств, що сприяє створенню нових робочих місць і розширенню діяльності малого бізнесу. Реалізацією програми займається Фонд розвитку підприємництва.

Він відбирає та залучає банки-партнери, що володіють технологіями активного кредитування цільової групи програми, — мікро- та малі підприємства. Станом на травень 2021 року партнерами Фонду з пільгового кредитування стали близько тридцяти банків із 73 діючих (прим. ред.).