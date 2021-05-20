20 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

20 травня цього року в Україні відзначають День вишиванки

Цього дня прийнято вдягати вишиванку

Сьогодні, 20 травня, в Україні відзначають День банківських працівників, а також Всесвітній день метрології і травматолога.

20 травня цього року в Україні відзначають не офіційне, але дуже яскраве свято – День вишиванки. Воно не має постійної дати і припадає на третій четвер травня.

Окрім цього, на цю дату припадає Всесвітній день травматолога – професійне свято усіх лікарів-траматологів.

День вишиванки

Фото з відкритих джерел

День вишиванки відзначається щороку в третій четвер травня. У 2021 році він припадає на 20 травня.

День вишиванки – відносно молоде, проте дуже улюблене народне свято. Відзначати його почали у 2006 році. Ініціатором стала студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк.

Дівчина запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Того року цю ініціативу підтримали декілька студентів та викладачів, одягнувшись відповідно.

Нині ж це свято набуло міжнародних масштабів і український традиційний одяг одягають усе більше людей не лише в нашій країні, а по всьому світу.

Метою Дня вишиванки є популяризація вишитого етнічного одягу та вшанування українських традицій. Цього дня прийнято вдягати національне вбрання, куди б не довелося йти – на роботу, на зустріч із друзями, загалом куди завгодно.

День святого мученика Акакія сотника

Фото з відкритих джерел

Православна церква 20 травня вшановує пам'ять святого мученика Акакія сотника. У народі день назвали Купальниця. Згідно зі звичаєм, 20 травня купали коней і поїли їх «сонячної» водою.

Вважалося, що це додає їм сил і здоров'я, а також захищає від нечистої сили. Люди також проводили обряд купання. З раннього ранку виставляли на вулицю повні відра води.

До полудня вона напувалась силою сонячних променів і нею треба було облити як себе, так і інших людей. Вірили, що заряджена сонцем вода володіє цілющою чудотворною силою і надає богатирське здоров'я на цілий рік.

Всесвітній день травматолога

Фото з відкритих джерел

Щорічно 20 травня лікарі всього світу, які спеціалізуються в травматології та ортопедії, відзначають своє професійне свято.

Травматологія – розділ медицини, який вивчає вплив на організм людини різних пошкоджуючих факторів, наслідки травм, методи їх лікування.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) від пошкоджень опорно-рухового апарату щорічно гине біля 2 млн. людей, а близько 30 млн. людей отримують травми різного ступеня тяжкості.

Щорічні збитки від травматизму складають майже 4% світового валового доходу.

За прогнозами ВООЗ, якщо не вжити радикальних заходів, смертність від травм вийде на 3 місце після серцево-судинних та онкологічних захворювань.

День банківських працівників України

Фото з відкритих джерел

День банківських працівників відзначається в Україні щорічно 20 травня.

Цим святом держава, відповідно до Указа Президента України від 6 березня 2004 року № 316/04, підкреслює важливу роль банківської системи і значний внесок банківських працівників у розвиток економіки України та забезпечення її фінансової стабільності.

За роки незалежності в Україні побудована сучасна кредитно-фінансова система, запроваджена національна грошова одиниця, забезпечена її стабільність. Національний банк України створив електронну систему проведення розрахунків між банківськими установами та суб’єктами господарювання, казначейство, інші установи, організації та підприємства, які забезпечують повноцінне функціонування системи банків країни.

Всесвітній день метрології

Фото з відкритих джерел

Всесвітній день метрології — міжнародне професійне свято метрологів, яке святкується 20 травня. В цей день в 1875 році представниками сімнадцяти країн була підписана Метрична Конвенція, яка визначає основу для глобального співробітництва в метрології і в її промисловому, комерційному та соціальному застосуванні.

Початкова мета Метричної Конвенції — забезпечення єдності вимірювань в усьому світі — як і раніше важлива сьогодні.

Що не можна робити:



Не можна сваритись та вживати нецензурну лексику;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна шити та ремонтувати;

Не можна ходити босими по росі;Не можна зловживати спиртним і піддаватись шкідливим звичкам.

Народні прикмети й традиції:

Якщо сьогодні падає дощ, то вересень буде сонячним і теплим:

Якщо вночі видно червоний місяць, то буде дощ;

Якщо ввечері видно веселку - погода буде ясною, а вранці веселка до дощу;

Якщо помітно ластівок та стрижів, то весь рік буде вдалим.

День ангела

20 травня іменини відзначають Семен, Антон, Михайло, Іван, Людмила, Йосиф, Бернард, Ніл та Базиль (Василь).