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    Економіка та фінанси

    Скільки платять в банках. Стали відомі зарплати працівників

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    Скільки платять в банках. Стали відомі зарплати працівників
    Фото УНІАН

    Банки шукають як рядових співробітників, так і менеджерів середньої та вищої ланки

    В українських банках відкрито понад 570 вакансій, заробітна плата яких коливається від 8 до 45 тис. грн. Журналісти видання banker.ua проаналізували, які зарплати пропонують співробітникам на банківському ринку і які саме посади.

    Шукають, як рядових співробітників, так і менеджерів середньої та вищої ланки. Українські банки готові запропонувати такі зарплати:

    • касир у відділенні банку: 12−15 тис. грн;
    • адміністратор відділення банку: 8−11 тис. грн;
    • економіст: 8−9 тис. грн;
    • оператор контактного центру: 17−25 тис. грн;
    • інкасатор: 12−14 тис. грн;
    • менеджер з продажу банківських продуктів: 15−45 тис. грн.

    Найбільше в банках отримують керівники, програмісти і розробники додатків. У великих банках таким співробітникам готові платити великі суми – до 160 тис.грн. Наприклад, подібну вакансію опублікував Райффайзен Банк Аваль, який шукає Senior DevOps/SRE Engineer.

    Керівник відділення банку заробляє близько 33 тис. грн. Для таких співробітників також передбачена своя бонусна система.

    А як в Європі? Україна давно прагне до європейського рівня життя, проте за рівнем оплати залишається далеко позаду інших країн. Наприклад, ось зарплати деяких співробітників європейських банків:

    • помічник керівника банку – 4780 євро;
    • банківський аналітик – 2180 євро;
    • банківський службовець –1230 євро;
    • менеджер банку – 8000 євро;
    • регіональний менеджер банку – 7980 євро.

    В цілому ж зарплати банківських службовців в країнах ЄС варіюються від 1100 євро до 9000 євро залежно від країни і посади співробітника.

    Нагадаємо, у квітні українські банки купили у населення готівкової валюти на $ 470 млн більше, ніж продали. Цей місячний показник є найбільшим з 2015 року.

    Як написав у Facebook глава ради Національного банку Богдан Данилишин, таке зростання пропозиції на валютному ринку з боку клієнтів банків сприяє зміцненню курсу гривні, яке спостерігається третій тиждень поспіль і вже досягло 1,5-місячного максимуму.

    Теги: банк зарплата гроші Україна населення
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    Скільки платять в банках. Стали відомі зарплати працівників