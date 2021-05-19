Скільки платять в банках. Стали відомі зарплати працівників

Банки шукають як рядових співробітників, так і менеджерів середньої та вищої ланки

В українських банках відкрито понад 570 вакансій, заробітна плата яких коливається від 8 до 45 тис. грн. Журналісти видання banker.ua проаналізували, які зарплати пропонують співробітникам на банківському ринку і які саме посади.

Шукають, як рядових співробітників, так і менеджерів середньої та вищої ланки. Українські банки готові запропонувати такі зарплати:

касир у відділенні банку: 12−15 тис. грн;

адміністратор відділення банку: 8−11 тис. грн;

економіст: 8−9 тис. грн;

оператор контактного центру: 17−25 тис. грн;

інкасатор: 12−14 тис. грн;

менеджер з продажу банківських продуктів: 15−45 тис. грн.

Найбільше в банках отримують керівники, програмісти і розробники додатків. У великих банках таким співробітникам готові платити великі суми – до 160 тис.грн. Наприклад, подібну вакансію опублікував Райффайзен Банк Аваль, який шукає Senior DevOps/SRE Engineer.

Керівник відділення банку заробляє близько 33 тис. грн. Для таких співробітників також передбачена своя бонусна система.

А як в Європі? Україна давно прагне до європейського рівня життя, проте за рівнем оплати залишається далеко позаду інших країн. Наприклад, ось зарплати деяких співробітників європейських банків:

помічник керівника банку – 4780 євро;

банківський аналітик – 2180 євро;

банківський службовець –1230 євро;

менеджер банку – 8000 євро;

регіональний менеджер банку – 7980 євро.

В цілому ж зарплати банківських службовців в країнах ЄС варіюються від 1100 євро до 9000 євро залежно від країни і посади співробітника.

Нагадаємо, у квітні українські банки купили у населення готівкової валюти на $ 470 млн більше, ніж продали. Цей місячний показник є найбільшим з 2015 року.

Як написав у Facebook глава ради Національного банку Богдан Данилишин, таке зростання пропозиції на валютному ринку з боку клієнтів банків сприяє зміцненню курсу гривні, яке спостерігається третій тиждень поспіль і вже досягло 1,5-місячного максимуму.