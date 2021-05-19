Скільки платять в банках. Стали відомі зарплати працівників
Банки шукають як рядових співробітників, так і менеджерів середньої та вищої ланки
В українських банках відкрито понад 570 вакансій, заробітна плата яких коливається від 8 до 45 тис. грн. Журналісти видання banker.ua проаналізували, які зарплати пропонують співробітникам на банківському ринку і які саме посади.
Шукають, як рядових співробітників, так і менеджерів середньої та вищої ланки. Українські банки готові запропонувати такі зарплати:
- касир у відділенні банку: 12−15 тис. грн;
- адміністратор відділення банку: 8−11 тис. грн;
- економіст: 8−9 тис. грн;
- оператор контактного центру: 17−25 тис. грн;
- інкасатор: 12−14 тис. грн;
- менеджер з продажу банківських продуктів: 15−45 тис. грн.
Найбільше в банках отримують керівники, програмісти і розробники додатків. У великих банках таким співробітникам готові платити великі суми – до 160 тис.грн. Наприклад, подібну вакансію опублікував Райффайзен Банк Аваль, який шукає Senior DevOps/SRE Engineer.
Керівник відділення банку заробляє близько 33 тис. грн. Для таких співробітників також передбачена своя бонусна система.
А як в Європі? Україна давно прагне до європейського рівня життя, проте за рівнем оплати залишається далеко позаду інших країн. Наприклад, ось зарплати деяких співробітників європейських банків:
- помічник керівника банку – 4780 євро;
- банківський аналітик – 2180 євро;
- банківський службовець –1230 євро;
- менеджер банку – 8000 євро;
- регіональний менеджер банку – 7980 євро.
В цілому ж зарплати банківських службовців в країнах ЄС варіюються від 1100 євро до 9000 євро залежно від країни і посади співробітника.
Нагадаємо, у квітні українські банки купили у населення готівкової валюти на $ 470 млн більше, ніж продали. Цей місячний показник є найбільшим з 2015 року.
Як написав у Facebook глава ради Національного банку Богдан Данилишин, таке зростання пропозиції на валютному ринку з боку клієнтів банків сприяє зміцненню курсу гривні, яке спостерігається третій тиждень поспіль і вже досягло 1,5-місячного максимуму.