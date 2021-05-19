Розкрадання коштів «Приватбанку»: головні фігуранти справи зітхнули з полегшенням

Дубілет-старший заявив, що перебуває в Ізраїлі і не ховається від слідства

До України Дубілет приїхати не може через «військові дії і епідеміологічні обмеження», а з Яценка зняли електронний браслет

Олександр Дубілет, ексголова правління «Приватбанку», якого Національне антикорупційне бюро навесні оголосило в розшук, стверджує, що офіційно перебуває в Ізраїлі, стоїть на консульському обліку та співпрацює зі слідством. Про це йдеться в заяві Дубілета, пише «Лівий берег».

«Причина цієї заяви – інформація, яка активно поширюється в ЗМІ, що я ховаюся від слідства, яке веде НАБУ за фактом нібито розкрадання коштів «Приватбанку», а місце мого перебування слідчим не відомо. Ця інформація не відповідає дійсності», – запевняє ексголова правління фінустанови.

З його слів, детективам НАБУ і прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відомо про його місцезнаходження, бо він направляв їм «низку повідомлень про своє перебування». Він також запевнив, що не має обмежень на пересування, окрім тих, що запровадив уряд Ізраїлю.

«У зв’язку із забороною уряду Ізраїлю через військові дії і епідемічні обмеження, я не можу прибути в Україну. Впродовж останніх чотирьох років я сумлінно брав участь у всіх слідчих діях і був на усіх викликах слідчих», – йдеться в заяві Дубілета.

Він зазначив, що дізнався про вручення йому підозри і про розшук зі ЗМІ. Окрім цього, колишній банків пообіцяв «виконувати процесуальні обов’язки».

Щодо іншого фігуранта справи, а саме Володимира Яценка, якого гучно затримували в аеропорту, то з нього зняли електронний браслет після того, як він вийшов із СІЗО після внесення застави в розмірі 52 млн гривень. Про це йдеться в матеріалах Вищого антикорупційного суду. При цьому він продовжив всі обов'язки до 21 червня, крім носіння електронного браслета контролю.

З клопотанням про продовження покладених на Яценка обов'язків у ВАКС звернулася Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Так, Яценку заборонено залишати Дніпропетровщину без дозволу відповідних органів і суду й спілкуватися з колишнім головою правління «Приватбанку» Олександром Дубілетом.

Раніше Національне антикорупційне бюро повідомило про нові підозри колишньому топ-менеджменту комерційного «Приватбанку» за розтрату 8,2 млрд грн напередодні його націоналізації. Один із підозрюваних є колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

Наприкінці лютого НАБУ вже повідомляло про підозру Дубілету.

23 лютого трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ «Приватбанк» повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Зокрема, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Йдеться про розтрату 136 млн гривень.

Генпрокурорка Венедіктова підписала підозру найближчому співробітникові та фінансовому менеджеру олігарха Ігоря Коломойського Володимиру Яценку, а при спробі вилетіти з країни Ситник і «Украерорух» примусово повернули літак із підозрюваним у Бориспіль.

22 лютого українські правоохоронні органи провели спецоперацію в справі Приватбанку. В міжнародному аеропорту «Бориспіль» посадили літак, на якому летів один із колишніх топменеджерів.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розповів, що інформацію про підозру «злили».