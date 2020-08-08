Що робити зі зношеними банкнотами? Нацбанк спростив рішення проблеми



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Раніше здавати зношені банкноти могли тільки уповноважені банки

Нацбанк дозволив здавати зношені банкноти в касах усіх банків

Національний банк України (НБУ) вніс зміни в Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних і обігових монет національної валюти. Відповідні норми містить постанову правління НБУ №114 від 31 липня, яке вступає в силу з 1 вересня, передає БізнесЦензор з посиланням на прес-службу регулятора.

Зокрема, постановою уточнено визначення ряду ознак зносу і пошкодження банкнот.

При цьому НБУ дозволив приймати і передавати значно зношені банкноти для дослідження в центральний банк всім банкам, а не тільки уповноваженим.

Крім того, Нацбанк поширив на інкасаторські компанії вимоги, які раніше виконували тільки банки і які стосуються вилучення і передачі сумнівних банкнот для проведення досліджень в Національний банк, а також вилучення і передачі банкнот, забарвлених спеціальним розчином внаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей, в правоохоронні органи.

Також НБУ ввів нову вимогу щодо організації та проведення банками і інкасаторської компанії навчальних заходів з метою підвищення рівня знань працівників, які працюють з готівкою, про ознаки справжності і платіжності банкнот (монет) національної валюти.

У той же час постановою скасована норма про розсилку банкам Національним банком плакатів і буклетів з описом банкнот (монет), оскільки на сторінках офіційного інтернет-представництва регулятора розміщується їх електронна версія.

Нагадаємо, в Україні з початку року зріс рівень безготівкових операцій.

До слова, за 11 місяців 2018 року Національний банк України вилучив з обігу і утилізував банкноти на загальну суму 41,6 млрд гривень.

Як повідомлялося, в Нацбанку розповіли, які купюри найчастіше підробляють в Україні.