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    Шахраї організували мережу «чорних» сall-центрів у Києві (фото)

    • Розсилка
    У схемі були задіяні близько 300 осіб - Шахраї організували мережу «чорних» сall-центрів у Києві (фото)
    У схемі були задіяні близько 300 осіб
    Фото: Прокуратура Києва

    За допомогою сall-центрів шахраї ошукували клієнтів банків

    Столичними правоохоронцями викрито та припинено діяльність групи телефонних шахраїв, які під виглядом банківських працівників ошукували клієнтів різних банків.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Досудовим розслідування встановлено, що на території столиці та міста Дніпро тривалий час діяла злочинна група, учасники якої використовували незаконно отримані бази клiєнтів українських та іноземних фінансових установ з метою зняття коштів з їхніх рахунків.

    Для здійснення шахрайської схеми організатори орендували приміщення, у яких створювали call-центри, забезпечували їх необхідним технічним обладнанням та підбирали персонал.

    Так, за вказівкою організаторів оператори call-центрів здійснювали смс-розсилку про начебто несанкціонований вхід в особистий кабінет клієнта фінансової установи. Після чого, представляючись співробітниками банку, оператори телефонували потенційним потерпілим, входили до них у довіру та отримували дані про їхні банківські картки. Використовуючи цю інформацію, зловмисники знімали кошти з банківських карток потерпілих та переводили їх на підконтрольні організаторам розрахункові рахунки.

    За даними слідства, у схемі були задіяні близько 300 осіб. Сума заподіяних збитків та коло потерпілих встановлюються.

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    Шахраї організували мережу «чорних» сall-центрів у Києві (фото)
    Шахраї організували мережу «чорних» сall-центрів у Києві (фото)
    Шахраї організували мережу «чорних» сall-центрів у Києві (фото)
    Шахраї організували мережу «чорних» сall-центрів у Києві (фото)
    Шахраї організували мережу «чорних» сall-центрів у Києві (фото)

    У межах провадження правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання учасників злочинної схеми та за адресами розташування call-центрів. Вилучено технічне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність.

    Слідчі дії наразі тривають. Вирішується питання про повідомлення про підозру причетним особам.

    Національна поліція України прокуратура СБУ Київ кримінал шахрайство банки
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