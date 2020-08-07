Новим заступником голови НБУ став ексменеджер Приватбанку



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До роботи у Національному банку Олексій Шабан пропрацював понад 24 роки у «Приватбанку»

Кандидатуру Шабана для призначення подав голова Нацбанку Кирило Шевченко

Рада Національного банку під час засідання 7 серпня 2020 року призначила заступником голови НБУ Олексія Шабана, який працював директором департаменту платіжних систем. А до роботи у Національному банку Олексій Шабан пропрацював понад 24 роки у Приватбанку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

На цій посаді він відповідатиме за діяльність блоку «Платіжні системи та грошовий обіг».

Відповідну кандидатуру для призначення подав голова Нацбанку Кирило Шевченко.

«Олексій Шабан – досвідчений та обізнаний професіонал. Його кандидатура є найбільш вдалою, оскільки поєднує досвід роботи у центральному банку та у великому системному банку із найбільш розгалуженою платіжною інфраструктурою, а також знання реальних потреб учасників фінансового сектору», – прокоментував призначення Голова НБУ.

Шабан із лютого 2020 року працює директором Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку.

Як вже наголошувалося, раніше Олексій Шабан понад 24 роки працював у Приватбанку. З 2018 року він був членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу.

Відтоді та до приходу у Національний банк Шабан очолював напрям роздрібного бізнесу Приватбанку та активно займався впровадженням нових карткових та платіжних продуктів.

Між іншим, 6 серпня міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з Приватбанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в США і в усьому світі.