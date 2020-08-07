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    Новим заступником голови НБУ став ексменеджер Приватбанку

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    До роботи у Національному банку Олексій Шабан пропрацював понад 24 роки у &laquo;Приватбанку&raquo; - Новим заступником голови НБУ став ексменеджер Приватбанку
    До роботи у Національному банку Олексій Шабан пропрацював понад 24 роки у «Приватбанку»

    Кандидатуру Шабана для призначення подав голова Нацбанку Кирило Шевченко

    Рада Національного банку під час засідання 7 серпня 2020 року призначила заступником голови НБУ Олексія Шабана, який працював директором департаменту платіжних систем. А до роботи у Національному банку Олексій Шабан пропрацював понад 24 роки у Приватбанку.

    Про це повідомляє пресслужба регулятора.

    На цій посаді він відповідатиме за діяльність блоку «Платіжні системи та грошовий обіг».

    Відповідну кандидатуру для призначення подав голова Нацбанку Кирило Шевченко.

    «Олексій Шабан – досвідчений та обізнаний професіонал. Його кандидатура є найбільш вдалою, оскільки поєднує досвід роботи у центральному банку та у великому системному банку із найбільш розгалуженою платіжною інфраструктурою, а також знання реальних потреб учасників фінансового сектору», – прокоментував призначення Голова НБУ.

    Шабан із лютого 2020 року працює директором Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку.

    Як вже наголошувалося, раніше Олексій Шабан понад 24 роки працював у Приватбанку. З 2018 року він був членом правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу.

    Відтоді та до приходу у Національний банк Шабан очолював напрям роздрібного бізнесу Приватбанку та активно займався впровадженням нових карткових та платіжних продуктів.

    Між іншим, 6 серпня міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з Приватбанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в США і в усьому світі.

     Читайте також: Український олігарх чи міжнародний мафіозі? Справа «ФБР проти Коломойського»
    Національний банк Приватбанк Кирило Шевченко НБУ
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