В Україні з початку року зріс рівень безготівкових операцій



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Українці в 2020 році стали на третину частіше оплачувати покупки банківськими картами і цифровими гаманцями

У першому півріччі 2020 року безготівкові операції зросли за кількістю та сумою

Понад 55% від суми усіх операцій із картками у 2020 році в Україні були безготівковими, рік тому їх було менше половини.

Як повідомили повідомляє в НБУ, у першому півріччі 2020 року безготівкові операції зросли за кількістю та сумою.

Їх частка переважила у загальній сумі та кількості операцій із платіжними картками.

Кількість безготівкових операцій становила 2,3 млрд шт. (86,1% усіх операцій), а сума — 982,9 млрд грн. (55,1% від суми усіх операцій із картками). За підсумками першого півріччя 2019 року цей показник становив 49,4%.

Водночас, у першому півріччі 2020 року кількість операцій з отримання готівки зменшилася на 12%, а сума — на 5% проти першого півріччя 2019 року.

«Аналіз розподілу безготівкових операцій за їх видами свідчить: у січні-червні 2020 року, як і раніше, найбільша кількість операцій із використанням карток припадала на розрахунки в торговельних мережах — 49,5%, за сумою домінували перекази з картки на картку — 42,3% (середній чек однієї такої операції становив 1420 грн)», – повідомили у НБУ.

Нагадаємо, у липні Нацбанк звітував, що українці активно переходять на «безнал».

Також повідомлялося, що заробітчани влітку збільшили перекази в Україну.