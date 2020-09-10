Схеми керівництва НКРЕКП в енергетиці аналогічні рейдерству, — Наливайченко



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Фото: Українські новини

«Відповідальність за доведення держкомпаній до банкротства лежить на голові НКРЕКП Валерію Тарасюку»

Схема торгівлі «повітрям» на ринку електричної енергії, відповідальність за яку лежить на керівництві Нацкомісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), нічим не відрізняється від звичайного рейдерства. Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко.

«Ця схема (торгівлі «повітрям» - прим.) створена, щоб компанії-пустишки з офшорними власниками викачували мільярди гривень з реального сектору економіки: з АЕС, ТЕС, ГЕС, всіх інших виробників електроенергії. Це справжнісіньке рейдерство! За великим рахунком, така схема нічим не відрізняється від рейдерського захоплення», - написав нардеп на своїй сторінці в Facebook.

З посиланням на висновки тимчасової слідчої комісії, Наливайченко зазначив, що збитки від схеми торгівлі «повітрям» фактично призвели до банкрутства найбільшого виробника електроенергії – держкомпанії «Енергоатом».

«Збиток «Енергоатому», який виробляє понад 50% електроенергії в країні, за перше півріччя склав 2,65 млрд гривень. З прибуткової компанії, яка щороку мільярди гривень перераховувала до держбюджету, вона перетворилася в банкрота», - наголосив Наливайченко.

Нардеп наголосив, що відповідальність за такі схеми і доведення держкомпаній до банкротства лежить безпосередньо на голові НКРЕКП Валерію Тарасюку.

«Чи можна було очікувати чогось іншого, якщо сьогоднішні організатори і ляльководи корупційних схем в енергетиці в минулому водили хороводи тітушок під столичні готелі», - зазначив Наливайченко, додавши посилання на відео, на якому нинішній голова НКРЕКП в оточенні людей спортивної зовнішності намагається проникнути в готель «Русь».

Нагадаємо, за словами народного депутата Олексія Кучеренка, на керівництві НКРЕКП, в тому числі на її голові Валерію Тарасюку і члені комісії Дмитру Коваленку, лежить відповідальність за штучно створену кризу на ринку електричної енергії.

Зокрема, за інформацією Кучеренка, члени комісії та її голова Тарасюк можуть бути співавторами схеми торгівлі «повітрям», яка призвела до виникнення мільярдних збитків і накопичення боргів державних енергетичних компаній, зокрема «Енергоатому».

Керівник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в одному з недавніх інтерв’ю визнав, що встановлені НКРЕКП правила протирічать європейській практиці, а недоліки на ринку сприяють маніпуляціям з боку трейдерів.

Також раніше Міністерство енергетики неодноразово публічно дорікало НКРЕКП у відсутності своєчасної реакції на перекоси і зловживання, що відбуваються на ринку електричної енергії і призводять до накопичення збитків і критичного фінансового стану державних енергетичних підприємств.