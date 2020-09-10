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    У «Слузі народу» божаться, що не спускатимуть «парашутистів» у місцеві ради

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    Кравчук зазначила, що перші номери списків &laquo;Слуги народу&raquo; в облради уже відомі - У «Слузі народу» божаться, що не спускатимуть «парашутистів» у місцеві ради
    Кравчук зазначила, що перші номери списків «Слуги народу» в облради уже відомі

    «Місцеві вибори – вибори людини, яка мешкає на одній вулиці з тобою», – Євгенія Кравчук

    Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, як її політична сила проводить відбір кандидатів в місцеві ради та мери. В інтерв’ю «Главкому» політик заперечила звинувачення у тому, що центральний апарат спускатиме на місця «парашутистів», людей, які не прив’язані нічим до конкретної місцевості і взагалі не в курсі місцевих особливостей.

    «Чесно кажучи, це хибна думка, що центральний апарат може фізично опрацювати таку кількість кандидатів. Все одно це на рівні області фільтрується. І рівень районів взагалі-то абсолютно не такий важливий. Тут навпаки стоїть питання, як набрати кандидатів у райради, бо фактично вони  втрачають свої повноваження – з 1 січня громади переходять на прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом. А райради виконуватимуть чисто представницькі функції і бюджет матимуть тільки, якщо там є комунальна власність в спільному користуванні. Фактично важливими є рівні ОТГ і обласний. А як в ОТГ можна спустити «варяга»? Місцеві вибори – вибори людини, яка мешкає на одній вулиці з тобою. У нас зараз в основних списках немає жодного «парашутиста», це все люди, які там проживають. І завдання у керівників обласних організацій полягає в тому, щоб знайти місцевих кандидатів», – наголошує депутат.

    Також, Євгенія Кравчук зазначила, що перші номери списків «Слуги народу» в облради уже відомі.

    «Якщо говорити про верхівку кандидатів до облради, міської ради обласного центру, кандидатів не тільки на обласні центри, а й міста обласного підпорядкування, то фактично вони вже визначені. В багатьох регіонах вони навіть вже публічні», – додає політик.

    Нагадаємо, що Рада хоче дозволити ЦВК проводити опитування у день виборів.

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