Богдан заявив, що йому спалили дві автівки: він звинувачує Офіс Зеленського



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Автомобіль Tesla вигорів вщент

Другою спаленою автівкою користувався його водій

Ексголова ОПУ Андрій Богдан повідомив, що йому спалили два авто. Він вважає причетними до злочину спецслужби та Офіс президента Володимира Зеленського.

Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Богдан зазначив, що між його звільненням з Офісу президента та підпалом авто пройшло рівно пів року. Так 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Богдана з посади, призначивши замість нього Андрія Єрмака, а у ніч на 11 серпня в Києві згорів автомобіль Богдана – Tesla Model S.

В середині серпня спалили автівку Богдана. Через місяць після інциденту Богдан вирішив розповісти, що в ту ніч згоріло не одне його авто. Другою спаленою автівкою користувався його водій.

«Це секрет, я ніколи цього нікому не говорив. У цю ніч в один час в двох різних районах – в Дніпровському і Святошинському – спалили дві мої машини. Одна – це моя особиста машина, яку я дав своєму рідному брату. Tesla біла S, тому що його особиста машина поламалася. А друга машина – це особиста машина Skoda Fabia – 19 років, синя труна, яка їде, тільки якщо її нормально штовхнути. «Їжак – птах гордий. Доки не пнеш, не полетить». Так і ця 19-річна Fabia. У мого водія, він на ній добирався на роботу і повертався вночі до себе… Дві машини. В одну ніч в один час», – сказав він.

Богдан сприймає обидва інциденти, як меседж «Ми відстежували не тільки тебе, а все твоє оточення» і спробу «залякати морально».

За його словами, інформацію про автомобіль водія могли отримати тільки спецслужби.

«І спалили стару машину. Збором інформації такого рівня можуть займатися виключно спецслужби. Це не могли бути гультяї, які хотіли мене налякати. Тобто спецслужби зібрали інформацію, кудись передали», – зазначив Богдан.

Богдан наголосив, що пов’язує інциденти з Офісом президента, однак йому цікаво тільки одне – чи знав про це президент Зеленський.

«І так, я пов’язую це з чиновниками Офісу президента. Одне мене питання цікавить: Володимир Олександрович знав, що вони це роблять, чи не знав? І є дві відповіді. Я думаю, що він не знав. Але тоді відповідальність подвійна: ти береш менеджера, який використовує державний ресурс, прикриваючись тобою, для скоєння злочину», – додав він.

Ексголова Офісу президента України Андрій Богдан повідомив, що через погрози залишив Україну.

Раніше вийшло інтерв'ю Богдана, в якому він заявив, що наразі з образу «свого хлопця», який був під час виборчої кампанії, Володимира Зеленського перетворюють на «Брежнєва».

Богдан зізнався, що коли Володимир Зеленський його звільняв, то порівняв із некоханою жінкою.

Він розповів, що найбільший вплив на президента Володимира Зеленського має народний депутат «Слуги народу» Микола Тищенко та про те, що у «Слузі народу» багато дурнів.

Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

Андрій Богдан відомий різкими словами при спілкуванні з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписка з приводу голосування, оприлюднена журналістами.