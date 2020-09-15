Шмигаль намагається взяти під контроль «Укргідроенерго», – політолог



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Мотивація рішення про перепідпорядкування «Укргідроенерго» уряду відома лише самому Шмигалю і його оточенню, - Голобуцький

16 вересня на розгляд Кабінету міністрів має бути винесене рішення про перепідпорядкування ПрАТ «Укргідроенерго» безпосередньо уряду замість Міністерства енергетики

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ініціював рішення про перепідпорядкування ПрАТ «Укргідроенерго» безпосередньо уряду, щоб встановити контроль над підприємством. Про це написав політолог Олексій Голобуцький в блозі на «Цензор.нет».

За його інформацією, 16 вересня на розгляд Кабінету міністрів має бути винесене рішення про перепідпорядкування ПрАТ «Укргідроенерго» безпосередньо уряду замість Міністерства енергетики. Це рішення не було погоджене, ані з президентом Володимиром Зеленським, ані з профільним комітетом Верховної Ради. Позиція Міненерго також не була врахована.

Голобуцький звертає увагу на те, що об’єктивних причин для такого кроку немає: компанія успішно працює і розвивається, президент Володимир Зеленський жодного разу не говорив про необхідність змін в управлінні «Укргідроенерго», а комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг минулого тижня провів виїзне засідання на Київській гідроелектростанції і підтримав стратегію розвитку «Укргідроенерго».

Політолог зауважує, що мотивація рішення про перепідпорядкування «Укргідроенерго» уряду відома лише самому Шмигалю і його оточенню. А форсують його прийняття через те, що є побоювання швидкої відставки прем’єра.

«Неважко спрогнозувати, що у разі зміни підпорядкування «Укргідроенерго» постане питання про зміну керівництва компанії, її наглядової ради. А далі посади обіймуть «правильні люди», які будуть приймати рішення в інтересах зацікавлених осіб», – вважає Голобуцький.

Він наголошує, що перепідпорядкування «Укргідроенерго» може не лише створити проблеми для енергетики, але матиме і суттєві політичні, економічні і репутаційні наслідки для країни. Окрім цього може бути призупинене кредитування «Укргідроенерго», що в найгіршому випадку потягне за собою підвищення тарифів на електроенергію. Це в свою чергу, серйозно вплине на результати кандидатів від «Слуги народу» на місцевих виборах.

Крім того, підпорядкування цього підприємства Міненерго відповідає зобов’язанням, які Україна брала на себе, підписуючи угоду про асоціацію з Європейським Союзом. А в разі підпорядкування його Кабміну, можна буде говорити про корупційні ризики через зосередження урядом надмірних та невластивих повноважень щодо управління корпоративними правами держави.

У зв’язку з цим Голобуцький вважає, що у ситуацію має втрутитися Володимир Зеленський, щоб застерегти Дениса Шмигаля від такого рішення і аналогічних ініціатив в подальшому.