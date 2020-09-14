ЗМІ назвали міністрів, які не підтримали проєкт держбюджету-2021



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14 вересня на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік»

Проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Про це повідомляє Zn.ua з посиланням на джерела.

Зазначається, що Абрамовський аргументував свою позицію тим, що проєкт держбюджету передбачає нуль гривень на природоохоронні заходи.

«Щодо Степанова, то він зажадав на фінансування охорони здоров'я в період пандемії коронавірусу 5% ВВП. За його словами, у державному бюджеті з «дутими доходами» передбачено лише 4,2% ВВП», – йдеться у повідомленні.

За даними джерел видання, Степанов під час засідання Кабміну запитав, як українцям вирішувати проблеми, і припустив: «За свій рахунок?»

«Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів: «Доведеться». Потім Степанов відповів: «Так вийдіть і скажіть їм про це», – пише видання.

Натомість прессекретар прем'єра Дениса Шмигаля Ольга Куришко заявила, що наведеного у новині діалогу між Шмигалем і Степановим не було.

За словами Куришко, «ані не дослівно, ані в загальних рисах слова, які приписуються прем’єр-міністру, не звучали».

«Також вона запевняє, що закликів Степанова, про які говорить джерело, під час засідання уряду не було», – йдеться у повідомленні ЗМІ.

Нагадаємо, до Верховної Ради 14 вересня внесли проєкт Державного бюджету на 2021 рік.

18 вересня у Верховній Раді планується попередній розгляд проєкту Державного бюджету на 2021 рік.

Як повідомлялося, у держбюджеті-2021 для підтримки аграріїв передбачено понад 4 млрд грн.

Нагадаємо, 14 вересня на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». До 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради.

Міністерство фінансів назвало ключові пріоритети проєкту Держбюджету на 2021 рік.

До слова, утримання Офісу президента наступного року зросте майже на 40%.

Також у проєкті бюджету на 2021 рік закладено курс 29 грн/$.