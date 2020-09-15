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    Економіка та фінанси

    Приєднання шахт до «Центренерго» підвищить конкурентоздатність, – Фонд держмайна

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    Приєднання шахт до «Центренерго» підвищить конкурентоздатність, – Фонд держмайна

    2 вересня Кабінет Міністрів зробив перший крок для об'єднання державних шахт з «Центренерго»

    Створення вертикально інтегрованої компанії шляхом об’єднання ПАТ «Центренерго» та ряду державних вугледобувних шахт дозволить генеруючій компанії ефективніше конкурувати на ринку електроенергії, а також дозволить підняти вартість продажу державного пакету акцій під час приватизації.

    Про це 15 вересня у відповідь на запит агентства ExPro заявив прес-центр Фонду державного майна України (ФДМУ).

    «Створення вертикально інтегрованої державної компанії на базі ПАТ «Центренерго» може дозволити їй ефективніше конкурувати на ринку електроенергії», - йдеться у повідомленні.

    Також у ФДМУ повідомили, що у 2018р міжнародний радник з приватизації «Центренерго» (польське відділення аудиторської компанії Ernst&Young) дійшов висновку, що єдиним ефективним шляхом для зростання вартості активів компанії є забезпечення «Центренерго» власною сировинною базою.

    «Рішення щодо цього питання буде прийматися урядом», - повідомили у фонді.

    За даними ФДМУ, на сьогодні створена та працює міжвідомча робоча група, яка розробляє модель можливого об’єднання державних шахт та «Центренерго». Група має напрацювати рішення до кінця вересня.

    Коментуючи можливі строки об’єднання, в прес-центрі Фонду держмайна зазначили, що розгляд цього питання після напрацювання моделі робочою групою буде тривати щонайменше 3 місяці.

    Нагадаємо, 2 вересня Кабінет Міністрів зробив перший крок для об'єднання державних шахт з «Центренерго». З ініціативи Фонду державного майна уряд створив робочу групу, яка повинна визначити модель організації вертикально-інтегрованої компанії на базі держшахт і «Центренерго».

    За оцінками уряду, такий крок буде сприяти підвищенню інвестиційної привабливості «Центренерго», приватизація якої запланована на 2021 г. Також це рішення дозволить реструктуризувати вугільну галузь і забезпечити гарантований збут вугілля.

    Раніше ідею об'єднання «Центренерго» з держшахтами озвучували голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус і керівник «Центренерго» Олександр Корчинський.

    приватизація вугілля Центренерго уряд Андрій Герус
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