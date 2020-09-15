В Україні можуть почати будівництво модульних інфекційних відділень для хворих на Covid-19



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Модулі вітчизняного виробництво у 5 разів дешевші від китайських аналогів, - прем'єр

Модуль на 512 ліжкомісць можна збудувати за два місяці, – Шмигаль

В Україні можуть почати будівництво модульних інфекційних відділень, якщо кількість хворих на Covid-19 буде продовжувати зростати. Про це повідомив під час брифінгу прем’єр-міністр Денис Шмигаль на ПрАТ «Коростенський завод МДВ» на Житомирщині, пише Укрінформ.

«Це надзвичайно цікава ідея. Вже є проєкт такого відділення. Ми обговорювали його вартість. Швидкість будівництва – 2 місяці, 512 ліжкомісць за найсучаснішими стандартами, вартість буквально у 5 разів дешевша, ніж китайські аналоги. Тому, звичайно, це потенціал, який у разі потреби можна буде доволі швидко - від 2 до 3 місяців - розгорнути і збудувати в будь-якій точці України. Підприємство до цього готове, ми обговорили такі можливості», – зазначив Шмигаль.

За словами голови уряду, українські виробники здатні забезпечити розгортання великої кількості додаткових інфекційних відділень за найсучаснішими стандартами безпеки.

Як розповів начальник виробництва цеху CLT-панелей заводу Руслан Гурський, підприємство торік почало виготовляти модульні будинки з CLT-панелей. Основний ринок збуту – це країни Європи та Україна. Наразі опрацьовують можливість їх реалізації до США та Канади. Він каже, що у світі на основі таких модулів будують 18-24 поверхові будинки.

«У середньому будиночок із 2 модулів (кімнат – ред.) коштує від 20 тис. євро», – поінформував Гурський.

Як повідомлялося, Денис Шмигаль перебуває і робочою поїздкою на Житомирщині.

До слова, в Україні за минулу добу, 14 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2905 людей. Це на 443 випадки більше, ніж днем раніше (2462). Одужали за минулу добу – 1267 осіб (днем раніше – 650), померли 53 – (33). Загалом від початку пандемії станом на ранок 15 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 159702 людини, одужали 70810 осіб, летальних випадків – 3264.