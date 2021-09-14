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    Економіка та фінанси

    Шмигаль озвучив основні показники Держбюджету-2022

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    Як зазначив Денис Шмигаль, показники проєкту бюджету відповідають цифрам, які були затверджені у бюджетній декларацій - Шмигаль озвучив основні показники Держбюджету-2022
    Як зазначив Денис Шмигаль, показники проєкту бюджету відповідають цифрам, які були затверджені у бюджетній декларацій
    Фото: kmu.gov.ua

    Уряд збирається передати проєкт Держбюджету в Раду 15 вересня

    Кабінет міністрів України на засіданні 15 вересня затвердить проєкт закону про Державний бюджет на 2022 рік. У той же день документу буде переданий до Верховної Ради. Про це 14 вересня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише «РБК Україна».

    Як зазначив Шмигаль, показники проєкту бюджету відповідають цифрам, які були затверджені у бюджетній декларації на 2022-2024 роки.

    Згідно з проєктом, доходи держбюджету у 2022 році повинні становити 1,3 трлн гривень, що на 161 млрд гривень більше в порівнянні з цим роком. Видатки становитимуть 1,5 трлн гривень. Дефіцит держбюджету у 2022 році становитиме 188 млрд гривень та знизиться з 5,5% до 3,5% ВВП, «як і було домовлено з МВФ», – повідомив прем'єр.

    «Ми залишаємо 5,5% (від ВВП, – ред.) на сектор безпеки й оборони в цілому», – додав він.

    Шмигаль нагадав, що середньомісячна зарплата у 2022 році складе 15, 2 тис. гривень.

    «Це означає, що вже наприкінці року середня заробітна плата може досягати понад 17,5 тисяч гривень», – сказав він.

    Прем'єр-міністр повідомив, що у проєкті Державного бюджету України на 2022 рік зафіксований курс гривні до долара на рівні 28,6-28,7 грн/долар.

    За його словами, рівень безробіття також повинен впасти до 8,8%.

    До слова, держбюджет заробив понад мільярд на продажу ліцензій для грального бізнесу.

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    Теги: економіка зарплата бюджет Держбюджет ВВП Україна фінанси безробіття уряд Денис Шмигаль
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    Шмигаль озвучив основні показники Держбюджету-2022