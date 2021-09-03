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    Мінсоцполітики пропонує п’ять етапів підвищення пенсій наступного року

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    Міністерство соціальної політики пропонує передбачити у календарі підвищення пенсій на наступний рік п'ять кроків - Мінсоцполітики пропонує п’ять етапів підвищення пенсій наступного року
    Міністерство соціальної політики пропонує передбачити у календарі підвищення пенсій на наступний рік п'ять кроків
    Фото з відкритих джерел

    Схвалення Радою урядового законопроєкту дасть можливість уперше після 2014 року охопити програмою підвищення всі категорії пенсіонерів

    У рамках підготовки проєкту держбюджету-2022 Мінсоцполітики пропонує передбачити у календарі п’ять кроків підвищення пенсій. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

    Зокрема, Мінсоцполітики пропонує передбачити у календарі підвищення пенсій на наступний рік такі кроки:

    • підвищення з 1 січня пенсій особам з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;
    • індексацію з 1 березня пенсій для майже 10 млн пенсіонерів та компенсаційних виплат для пенсіонерів віком старше 75 років;
    • перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
    • перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв’язку із прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

    «Ці пропозиції, а також схвалення Верховною Радою урядового законопроєкту № 4668 дадуть можливість уперше після 2014 року охопити в 2022 році програмою підвищення всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш вразливих їх групах», – додали у відомстві.

    «На 2022 рік Мінсоцполітики пропонує включити до ініційованої президентом програми щомісячних доплат літнім громадянам пенсіонерів віком від 70 до 75 років, що дозволить підвищити доходи додатково 1,5 мільйонам пенсіонерів», – заявили у Мінсоцполітики.

    Нагадаємо, українці можуть отримати пенсії померлих родичів.

    Також найближчим часом українських пенсіонерів очікує підвищення пенсій. Процес буде здійснюватися в три етапи.

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    Теги: пенсіонери пенсійна система Міністерство соціальної політики гроші Держбюджет українці Україна пенсія
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    Мінсоцполітики пропонує п’ять етапів підвищення пенсій наступного року