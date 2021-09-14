  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Шмигаль розказав, що буде із зарплатами у наступному році

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Уряд обіцяє стежити, щоб росла не тільки номінальна заробітна плата, а й реальна - Шмигаль розказав, що буде із зарплатами у наступному році
    Уряд обіцяє стежити, щоб росла не тільки номінальна заробітна плата, а й реальна
    Фото з відкритих джерел

    Середня зарплата наприкінці 2022 року перевищить 17,5 тисяч гривень

    В Україні у наступному році зросте середньомісячна зарплата. Її збільшення відбуватиметься поступово протягом року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, 14 вересня, пише «Слово і діло».

    За його словами, середньомісячна заробітна плата у наступному році буде на рівні 15 258 гривень. А до кінця року виросте ще на дві тисячі.

    «Це досить високий рівень. Це означає, що вже у кінці року середня заробітна плата досягатиме більше ніж 17 500 гривень. І це буде дозволяти рости реальному рівню заробітної плати», – пояснив Шмигаль.

    За його словами, уряд стежить за тим, щоб росла не тільки номінальна заробітна плата, а й реальна.

    Він також додав, що уряд заклав до держбюджету на 2022 рік курс долара на рівні 28,6-28,7 гривень.

    «Курс залишається у межах 28,6-28,7», – сказав він.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 15 вересня затвердить проєкт закону про Державний бюджет на 2022 рік. У той же день документу буде переданий до Верховної Ради.

    Читайте також:
    Теги: зарплата уряд Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шмигаль розказав, що буде із зарплатами у наступному році