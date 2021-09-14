Шмигаль розказав, що буде із зарплатами у наступному році

Уряд обіцяє стежити, щоб росла не тільки номінальна заробітна плата, а й реальна

Середня зарплата наприкінці 2022 року перевищить 17,5 тисяч гривень

В Україні у наступному році зросте середньомісячна зарплата. Її збільшення відбуватиметься поступово протягом року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції у вівторок, 14 вересня, пише «Слово і діло».

За його словами, середньомісячна заробітна плата у наступному році буде на рівні 15 258 гривень. А до кінця року виросте ще на дві тисячі.

«Це досить високий рівень. Це означає, що вже у кінці року середня заробітна плата досягатиме більше ніж 17 500 гривень. І це буде дозволяти рости реальному рівню заробітної плати», – пояснив Шмигаль.

За його словами, уряд стежить за тим, щоб росла не тільки номінальна заробітна плата, а й реальна.

Він також додав, що уряд заклав до держбюджету на 2022 рік курс долара на рівні 28,6-28,7 гривень.

«Курс залишається у межах 28,6-28,7», – сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 15 вересня затвердить проєкт закону про Державний бюджет на 2022 рік. У той же день документу буде переданий до Верховної Ради.

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