Кредит МВФ. Чому Україні дістанеться менше грошей і чи вистачить їх



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Перший транш може надійти в Україну ще до кінця цього місяця

Дефіцит держбюджету вже становить 75 млрд грн і зростає, першого траншу кредиту МВФ на його покриття не вистачить

Україна, нарешті, вийшла на фінішну пряму в переговорах з МВФ про нову програму кредитування. У ніч на 22 травня завершилися попередні консультації і було досягнуто згоди на рівні персоналу Фонду про відкриття для України нової кредитної лінії. Про це йдеться в поширеній заяві нового керівника місії МВФ в Україні Івани Владкової-Холлар.

Рішення було прийнято буквально через кілька годин після того, як було знято останню перешкоду для продовження співпраці з МВФ: 21 травня президент України підписав прийнятий Верховною Радою банківський закон (№2571-д). Таким чином, Україна повністю виконала «домашнє завдання» від міжнародних партнерів («prior action» – попередні дії), що і дозволило сторонам перейти від розмов до дій в питанні кредитування.

Днями міністр фінансів Сергій Марченко висловив припущення, що перший транш може надійти в Україну ще до кінця цього місяця. Сума цього траншу, як очікується, складе близько 1,9 млрд доларів.

Правда, загальна сума кредиту МВФ виявилася меншою за ту, про яку говорилося раніше. Нагадаємо, що МВФ попередньо погодив виділення Україні нового кредиту ще на початку грудня минулого року. Тоді мова йшла про 4 млрд SDR («валюти» МВФ – спеціальних прав запозичення), або про 5,5 млрд доларів, які Україна могла отримати від Фонду протягом трьох років за програмою розширеного фінансування (EFF). Після початку пандемії і економічної кризи, вже в квітні, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україні вдалося домовитися з МВФ про збільшення розміру програми до 8 млрд доларів «як мінімум». Крім того, передбачалося, що Україна зможе претендувати ще й на деяку допомогу МВФ для боротьби з Covid-19.

В результаті розмір нової програми склав лише 5 млрд доларів. Чому так сталося, і чи вистачить Україні цих грошей, щоб пережити кризу, читайте в матеріалі.

Чому грошей менше

Як пояснив радник президента України Олег Устенко, змінилася не тільки сума, змінилася сама програма. Якщо раніше йшлося про відкриття програми EFF для України, то тепер досягнуто згоди про програму stand by. І ця зміна викликана загальною ситуацією в світі.

«Треба виходити не тільки з тієї картинки, яка є в Україні, а й з більш глобальної. А глобальна картинка полягає в тому, що весь світ переживає і коронакризу, і економічну кризу. І величезна кількість країн подається на фінансову підтримку з боку Міжнародного валютного фонду. Вже понад 100 країн звернулися в штаб-квартиру МВФ про отримання допомоги у вигляді кредитних програм. І в умовах, коли є серйозне обмеження у валютних ресурсах, наскільки я розумію, в МВФ було ухвалено рішення, що зараз будуть виділяти тільки, як вони називають, emergency assistance, тобто «екстрену допомогу». Тому всі інші програми, які обговорювалися раніше, зараз прибрані. У МВФ є тільки два види програм: Extended Fund Facility, т. зв. програми розширеного кредитування, і Stand-By Arrangement, програми екстреної допомоги. Програми EFF зараз навіть не розглядаються, штаб-квартира МВФ прийняла рішення, що в період кризи вони переходять тільки до програм stand-by. Тому у України не було іншого вибору, окрім як переміститися в програму stand-by. Хоча, наприклад, Аргентина вирішила чекати відкриття програми EFF і тому зараз, скоріше за все, оголосить дефолт», – пояснює Олег Устенко.

Про це ж трохи раніше говорив представник України в МВФ Владислав Рашкован.

«Stand-by лінія – більш адекватний продукт від МВФ в такій ситуації, ситуації подолання кризи, викликанї пандемією. І не тільки для України – знову-таки, саме такий продукт запропонований і іншим країнам. Фонд наразі не обговорює нові програми EFF», – писав він на своїй сторінці в Facebook.

Як заявляв на одній з останніх пресконференцій прессекретар МВФ Джеррі Райс, до програм EFF Фонд планує повернутися лише після того, як економіка оговтається від нинішньої гострої кризи.

Але суми, які виділяються за програмами stand-by, значно менші, ніж за програмами EFF, підкреслює Олег Устенко. Плюс конкуренція за гроші МВФ, яка в період кризи істотно загострилася. Тому обіцяних 8 млрд доларів Україна отримати не зможе.

«Конкуренція за грошовий ресурс МВФ зараз просто колосальна. Як я сказав, вже понад сто країн подали заявки на отримання грошової допомоги від Фонду. Мало не всі учасники Фонду. У цій ситуації чекати і розраховувати, що раптом з якогось щасливого випадку відкриється програма EFF, було б неправильно. Але програми stand-by обмежені в обсягах, тому та програма, на яку подалася Україна, розрахована на 5 млрд доларів. Також ці програми короткі. Зараз МВФ всім відкриває програми stand-by на 18 місяців», – говорить Олег Устенко.

На іншу допомогу від МВФ на боротьбу з коронавірусом Україні розраховувати не доводиться. Власне, як і іншим країнам, які скористалися програмами stand-by.

«Програма Stand-By Arrangement зараз фактично і є основною програмою допомоги країнам, які відчувають проблеми внаслідок коронавірусу, інших програм немає», – пояснює Олег Устенко.

Чи вистачить Україні цих грошей

За домовленістю з МВФ, за рахунок отриманих кредитних коштів Україна зможе покрити дефіцит бюджету, викликаний кризою і карантином. Перший транш – 1,9 млрд доларів – це близько 50 млрд грн. Однак, за інформацією Державної казначейської служби України, станом на 21 травня державний бюджет України вже має дефіцит майже в 75 млрд грн. За січень-травень в казну зібрано тільки 357 млрд грн замість 432 млрд запланованих коштів. Причому тільки за травень дефіцит зріс більш ніж на 32 млрд грн.

Протягом 2020 року Україна розраховує отримати ще й другий транш за програмою з МВФ – близько півтора мільярдів доларів. Однак і дефіцит бюджету на той час може зрости ще більше.

Член Ради реанімаційного пакету реформ, голова громадської ради Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Таран висловлює думку, що грошей МВФ вистачить тільки на те, щоб розплатитися з тим же МВФ за минулими боргами.

«Україна в третьому кварталі повинна повернути кредиторам понад 5 млрд доларів. На сьогодні в державному бюджеті діра. Чиновники оф-рекордс кажуть, що станом на 1 травня вона становить понад 300 млрд грн. І борг державного бюджету має тенденцію до зростання. Чи можемо ми в таких обставинах віддати кошти восени? Звичайно, ні. Тоді що повинен робити кредитор, який хоче отримати назад свої гроші? Дати нову позику. Тому де-факто цей кредит – перекредитування для виживання країни і недопущення дефолту, не більше», – каже Віктор Таран.

Економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що, незважаючи на продовження співпраці з МВФ, Україні все одно не обійтися без секвестру бюджету.

«Навіть якщо буде все добре і Україна отримає гроші з усіх джерел, з яких може отримати, все одно вона не зможе закрити діру в бюджеті в 300 млрд грн. Тому очевидно, що бюджет доведеться скорочувати ще більше. Тим більше, дохідна частина у нас буде менша, ніж заплановано, у мене не виникає в цьому сумнівів. А якщо ми недоотримаємо доходів, виникне питання, за рахунок чого фінансувати витратні статті», – каже Борис Кушнірук.

Раніше в уряді заявляли, що кредит МВФ важливий для України не тільки сам по собі, але і як сигнал для інших міжнародних фінансових партнерів, які готові виділити Україні допомогу. В цілому грошові надходження в Україну від фінансових організацій в цьому році можуть скласти понад 200 млрд гривень.

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Джерело: Сегодня