МВФ і Україна попередньо домовилися про нову програму співпраці



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Нова програма МВФ для України буде тривати 18 місяців

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влада України досягли угоди (Staff Level Agreement) про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млдр доларів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ.

Програма розрахована на 18 місяців.

Наголошується, що 21 травня група співробітників Міжнародного валютного фонду на чолі з Іванною Владков Холлар завершила дистанційні обговорення з українською владою.

«Новий stand-by з доступом до суми в розмірі 5 млрд доларів США буде спрямований на забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки, щоб допомогти владі усунути наслідки Covid-19... Це буде гарантувати, що Україна буде готова повернутися до зростання і відновити більш широкі реформи, коли криза закінчиться», - йдеться в заяві.

Також очікується, що ця домовленість «стане каталізатором додаткової двосторонньої і багатосторонньої фінансової підтримки».

Попередня угода ще буде затверджуватися керівництвом Фонду та Виконавчою радою МВФ.

«Розгляд Правлінням очікується в найближчі тижні», - додали в МВФ.

Раніше Кабінет міністрів узгодив з Міжнародним валютним фондом і затвердив фінальну версію законопроєкту №2571 про неповернення виведених з ринку банків ексвласникам.

До слова, 19 травня Рада розблокувала підписання «банківського закону».

Нагадаємо, Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 2020 році два транші по $1,75 млрд на загальну суму $3,5 млрд. Україна поки розраховує лише на програму EFF і за додатковою допомогою не зверталася.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.