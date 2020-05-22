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    Економіка та фінанси

    МВФ і Україна попередньо домовилися про нову програму співпраці

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    МВФ і Україна попередньо домовилися про нову програму співпраці

    Нова програма МВФ для України буде тривати 18 місяців

    Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влада України досягли угоди (Staff Level Agreement) про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млдр доларів. 

    Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ.

    Програма розрахована на 18 місяців.

    Наголошується, що 21 травня група співробітників Міжнародного валютного фонду на чолі з Іванною Владков Холлар завершила дистанційні обговорення з українською владою.

    «Новий stand-by з доступом до суми в розмірі 5 млрд доларів США буде спрямований на забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки, щоб допомогти владі усунути наслідки Covid-19... Це буде гарантувати, що Україна буде готова повернутися до зростання і відновити більш широкі реформи, коли криза закінчиться», - йдеться в заяві.

    Також очікується, що ця домовленість «стане каталізатором додаткової двосторонньої і багатосторонньої фінансової підтримки».

    Попередня угода ще буде затверджуватися керівництвом Фонду та Виконавчою радою МВФ.

    «Розгляд Правлінням очікується в найближчі тижні», - додали в МВФ.

    Раніше Кабінет міністрів узгодив з Міжнародним валютним фондом і затвердив фінальну версію законопроєкту №2571 про неповернення виведених з ринку банків ексвласникам. 

    До слова, 19 травня Рада розблокувала підписання «банківського закону».

    Нагадаємо, Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 2020 році два транші по $1,75 млрд на загальну суму $3,5 млрд. Україна поки розраховує лише на програму EFF і за додатковою допомогою не зверталася.

    Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.

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