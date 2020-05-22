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    Опубліковано «антиколомойський» закон, необхідний для співпраці з МВФ

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    Опубліковано «антиколомойський» закон, необхідний для співпраці з МВФ

    Закон набере чинності 23 травня

    Закон «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» був опублікований. Документ є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.

    Про це свідчить публікація у виданні «Голос України».


    Документом вдосконалюється регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Національному банку необхідних інструментів впливу в цій сфері.

    Передбачається визначити особливості судового провадження у справах про оскарження рішень Національного банку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідації банку, рішень Фонду про введення тимчасової адміністрації в банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання і будь-яких інших рішень, прийнятих на його виконання, а також рішень про призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень КМУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, рішень Міністерства фінансів України, прийнятих на виконання таких рішень Кабміну, а також встановлення чітких законодавчих приписів про неможливість зупинення чи припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур.

    Документом передбачається і вдосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення збитків) зі пов'язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку було завдано збитків (завдано шкоди), розширення і вдосконалення механізмів участі держави у виведенні банку з ринку.

    Якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це все одно не може бути підставою для скасування цього рішення, випливає із закону. Іншими словами, колишні власники не зможуть повернути банк. Але при цьому власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені при виведенні банку з ринку, можуть отримати відшкодування збитку, але тільки в грошовій формі.

    У законі також:

    • прибрали норму про обмеження державної реєстрації. Питання може бути вирішено на рівні підзаконних нормативно-правових актів, без змін до закону;
    • змінено процедури по призначенню судом аудиторської компанії, яка визначатиме розмір збитків;
    • передбачено, що судові провадження, які розпочалися, але не отримали остаточне рішення до дня набрання чинності цим законом, вирішуються, розглядаються або переглядаються за новими правилами, передбаченими цим законом.

    Нагадаємо, раніше в НБУ роз'яснили суть закону про банки. Нацрегулятор підкреслив, що суд не зможе скасувати або зупинити ліквідацію банку.

    Напередодні МВФ і Україна попередньо домовилися про нову програму співпраці.

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