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Штрафування обленерго не зможе вирішити критичну ситуацію в енергосистемі, – голова підкомітету Ради з енергобезпеки

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Штрафування обленерго не зможе вирішити критичну ситуацію в енергосистемі, – голова підкомітету Ради з енергобезпеки
Наразі не існує нормативно-правової бази, яка б зобов’язувала енергетичні компанії розроблювати графіки відключень
фото з відкритих джерел

Зараз енергетичні компанії намагаються працювати та надавати послуги українцям в умовах російської агресії та постійних обстрілів

Штрафуючи операторів системи розподілу Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не зможе вирішити критичну ситуацію в енергосистемі, яка виникла внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури. Про це заявила голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб.

«На сьогодні ситуація, яка є в секторі електроенергетики і взагалі енергетики – вона є критичною, і штрафування ніяким чином не допоможуть вирішити її на майбутнє. Ми всі бачимо, в якій ситуації знаходимось після обстрілів, що сьогодні відбувається на ринку», – сказала вона.

Гриб підкреслила, що зараз енергетичні компанії намагаються працювати та надавати послуги українцям в умовах російської агресії та постійних обстрілів.

«Ви, як регулятор, наведіть приклад, з самого початку агресії РФ, коли вони вже почали безпосередньо втручатись у роботу нашої енергосистеми, що саме зробив регулятор, щоб поліпшити якість надання послуг операторами системи розподілу», – наголосила вона. Гриб зазначила, що наразі не існує нормативно-правової бази, яка б зобов’язувала енергетичні компанії розроблювати графіки відключень, а існуючі графіки вони розробляли самі за власною ініціативою.

Нагадаємо, 26 січня Росія завдала чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки почались проблеми з електропостачанням на півдні України, зокрема в Одесі, через що на Одещині були застосовані графіки аварійних відключень світла.

Теги: Вікторія Гриб послуги НКРЕКП росія

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