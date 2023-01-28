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Енергетична тривога: «Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Енергетична тривога: «Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом
фото: glavcom.ua

Сьогодні всіх обленерго доведені ліміти, які діють упродовж доби

Станом на 28 січня обсяг споживання електроенергії в Україні дещо зменшився, що характерно для вихідних. Але дефіцит все ще значний, в Одеській області залишається найскладніша ситуація зі світлом. Про це повідомляє «Укренерго».

Як пояснює оператор, остання атака росіян завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій.

«В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання», – пояснюють в «Укренерго».

Щодо обмеження споживання, то сьогодні всіх обленерго доведені ліміти, які діють упродовж доби.

Наразі триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. При цьому найскладніша ситуація фіксується в Одеській області, де через значні пошкодження відновлення планової схеми живлення регіону потребує більше часу, ніж раніше.

Раніше генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що енергосистема по суботах та неділях стикається з найбільшим дефіцитом. 

 

Теги: Укренерго енергетика електроенергія

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