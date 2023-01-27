Кремль похвалився масованим ударом по Україні 26 січня і вигадав нові «перемоги»

Окупанти поцілили двома ракетами «Кинджал» у кілька об'єктів енергетики в Києві та Запоріжжі

Міністерство оборони країни-агресорки відзвітували про черговий ракетний удар по Україні 26 січня. У Шойгу вигадали нові «перемоги», щоби заспокоїти аудиторію.

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Москва не приховує, що б’є по цивільній критичній інфраструктурі, яка в уяві Росії обслуговує військових.

В опублікованому пропагандистами відео представник МО РФ Ігор Конашенков обмежився кількома сухими репліками. «ЗС РФ завдали масований удар 26 січня по об’єктах системи енергетики, які забезпечують підприємства ВПК і транспортну систему України», – заявив Конашенков.

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Він додав, що «цілі масованого удару ЗС РФ 26 січня були досягнуті, усі вказані об’єкти уражені».

Тим часом, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сьогодні зазначив, що окупанти поцілили двома ракетами «Кинджал» у кілька об'єктів енергетики в Києві та Запоріжжі.

«У росіян мало «Кинджалів». Їх бережуть для ураження найбільш стратегічних цілей. Цього разу один із «найбільш стратегічних цілей» - об'єкт у Запоріжжі та один з об'єктів енергоструктури у Києві. Оце їхня «стратегічна ціль» – залишити якийсь район Києва без світла», – відповів Ігнат.

Нагадаємо, що окупанти вдарили ракетами по Києву.

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Також відомо про приліт на Вінниччині та на Одещині.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.