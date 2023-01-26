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Голова ОДА пояснив наслідки захоплення Рівненської АЕС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Голова ОДА пояснив наслідки захоплення Рівненської АЕС
На Рівненській АЕС щотижня проводять навчання
фото з відкритих джерел

«Росіяни поставлять на коліна всю енергетику»

Рівненська АЕС, що розташована за 60 км від кордону з Білоруссю, є потенційною ціллю для захоплення, дестабілізації ситуації. Саме тому тут нині діють безпрецедентні заходи безпеки. Про це голова Рівненської обладміністрації Віталій Коваль розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Є досвід Енергодара, є досвід Чорнобильської АЕС, є досвід інших промислових об’єктів та максимальне усвідомлення, що цей об’єкт мегацікавий для ворога. Ми розуміємо, що, захопивши атомну електростанцію, росіяни за нинішньої ситуації ставлять на коліна всю енергетику», – розповів Віталій Коваль.

На АЕС щотижня проводять навчання, і відбуваються вони не для галочки, переконує Віталій Коваль.

«Зараз є задачі, є ситуативний план, вони відпрацьовуються і досить реалістично. Підхід до самої оборони міста Вараш докорінно змінено: воно розбите на сектори, де кожен розуміє що робити. Зброї та особового складу там зараз в рази більше, ніж раніше», – каже начальник обласної адміністрації.

Раніше голова ОВА розповів, як Рівненщина готується до наступу з півночі. Тут будуються протитанкові рови, фортифікаційні споруди, задіяні місцеві жителі, територіальна оборона.

Як відомо, зафіксовано ознаки перегрупування поворожих військ для підготовки до наступу, проте малоймовірно, що його почнуть саме з території Білорусі – Росія готується до наступу: аналітики ISW назвали терміни і напрямки.

Крім того, глава держави розповів про плани загарбників: «Путін думає, де на нас наступати – ми думаємо, де захищатимемось». Зеленський розповів про новий наступ Росії: звідки окупанти підуть на Україну.

Нагадаємо, нині ворог намагається вести наступ на Бахмутському напрямку.

До слова, ворожа влада створює умови для нападу Росії на Україну: коли можна чекати наступу з боку Білорусі – висновок ISW.

Повідомлялося також, що білоруси не мають достатньо сил для вторгнення, але можуть влаштовувати провокації: прикордонники повідомили, яким чином Росія може використати білоруську армію.

Зауважимо, що американські військові експерти не бачать спроможностей російських військових на новий наступ, проте важливу роль на фронті можуть відіграти бойовики із ПВК «Вагнер». Чи готує РФ новий наступ на Україну: висновок Пентагона.

Читайте також: Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль: Ми завершимо будувати оборонні рубежі в день перемоги
Теги: День Перемоги росіяни наступ ворог влада Рівненщина навчання військові путін окупанти росія прикордонники Віталій Коваль

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