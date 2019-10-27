Милованов виступив за зниження податку на доходи та підняття податку на нерухомість, землю та інші активи



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Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов

Податки повинні стимулювати створення робочих місць і підвищення зарплат – міністр

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов запропонував до обговорення низку рішень для податкової реформи.

Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, податки повинні стимулювати створення робочих місць і підвищення зарплат. Для цього, каже Милованов, необхідно знизити податки на працю і збільшити податки на активи.

Міністр навів своє бачення податкової реформи:

Скасувати ЄСВ (Єдиний соціальний внесок – ред.).

Максимально знизити податок на дохід фізичної особи.

Для компенсації, підняти податок на нерухомість,

Також для компенсації підняти податок на землю та інші активи.

Покращити збір податків на нерухомість та інші активи.

Покращити збір ПДВ.

Продовжувати детінізацію економіки прямими і непрямими методами.

Надавати державну підтримку бізнесу тільки за умови роботи »в білу» та створення достатньої кількості робочих місць.

«Всі ці 8 пунктів – до обговорення. Ідея цих пунктів – зняти з порядку денного питання ФОПів, забезпечити стимули для створення робочих місць, Підвищення зарплат, та зменшення безробіття», − зазначив Милованов.

Водночас він додав, що змінювати систему податків дуже складно, адже це потребує великих видатків.

Нагадаємо, Милованов не зміг назвати фінансові показники компанії, яку відправив на приватизацію.

Як повідомлялося, міністр розвитку економіки Тимофій Милованов запропонував залучити Вєрку Сердючку до агітації за земельну реформу.