Дубілет пропонує скасувати довідки від психіатра та нарколога



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На думку Дубілета, медичні довідки «призводять до зайвої бюрократії, і часто просто продаються»

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет виступає за скасування медичних довідок при прийомі на роботу держслужбовців.

Про це Дубілет 28 жовтня повідомив у Facebook.

«В Україні є таке явище, як медичні довідки, які наша держава вимагає у самих несподіваних місцях. Наприклад, у держслужбовців при прийомі на роботу вимагають дві медичні довідки (психіатр та нарколог). Або славнозвісна довідка у басейн. Наскільки ці вимоги виправдані? З одного боку, вони призводять до зайвої бюрократії, видаткам та навантаженню лікарень, а самі довідки часто просто продаються. З іншого боку, може, це має позитивний вплив на здоров’я українців?» - написав Дубілет.

Він зауважив, що у західних країнах «такого зазвичай немає».

«Для мене це аргумент на користь скасування таких вимог», - зазначив міністр.

Нагадаємо, Дубілет пообіцяв скоротити використання паперу в Кабміні в наступному році мінімум в два рази.