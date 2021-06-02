Синхронізація енергосистем України і Європи – питання національної ідеї, – гендиректор ДТЕК

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко вважає, що процес синхронізації енергосистем України і ЄС є геополітичним питанням.

Про це він повідомив в інтерв'ю «Економічній правді».

«Нам не можна недооцінювати важливість процесу синхронізації. Я дуже б хотів, щоб питання синхронізації наших енергосистем дійшов до рівня національної ідеї. Що це нам дасть? Це питання геополітики. Ми фізично будемо присутні в Європі. Ми будемо повноправними учасниками європейського енергоринку», – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Результатом цього процесу буде прихід європейських гравців на енергетичний ринок України, що посилить конкуренцію, а також принесе європейські правила гри, що має позитивно вплинути на капіталізацію всієї галузі і її регуляторну політику.

«Я вважаю, що синхронізація енергосистем – це величезний крок вперед в євроінтеграції, який буде зроблений і принесе європейські правила гри на ринок. Це приведе сюди західних гравців», – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше глава правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що синхронізація української енергосистеми з європейською неминуче відбудеться у 2023 році.

До слова, ДТЕК запустив першу в Україні систему накопичення енергії.