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    Синхронізація енергосистем України і Європи – питання національної ідеї, – гендиректор ДТЕК

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    Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко - Синхронізація енергосистем України і Європи – питання національної ідеї, – гендиректор ДТЕК

    Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко

    Фото: РБК-Україна

    «Синхронізація енергосистем – це величезний крок вперед в євроінтеграції, який принесе європейські правила гри на ринок»

    Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко вважає, що процес синхронізації енергосистем України і ЄС є геополітичним питанням.

    Про це він повідомив в інтерв'ю «Економічній правді».

    «Нам не можна недооцінювати важливість процесу синхронізації. Я дуже б хотів, щоб питання синхронізації наших енергосистем дійшов до рівня національної ідеї. Що це нам дасть? Це питання геополітики. Ми фізично будемо присутні в Європі. Ми будемо повноправними учасниками європейського енергоринку», – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

    Результатом цього процесу буде прихід європейських гравців на енергетичний ринок України, що посилить конкуренцію, а також принесе європейські правила гри, що має позитивно вплинути на капіталізацію всієї галузі і її регуляторну політику.

    «Я вважаю, що синхронізація енергосистем – це величезний крок вперед в євроінтеграції, який буде зроблений і принесе європейські правила гри на ринок. Це приведе сюди західних гравців», – підкреслив він.

    Нагадаємо, раніше глава правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що синхронізація української енергосистеми з європейською неминуче відбудеться у 2023 році.

    До слова, ДТЕК запустив першу в Україні систему накопичення енергії.

    Теги: ЄС електроенергія ДТЕК Укренерго
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    Синхронізація енергосистем України і Європи – питання національної ідеї, – гендиректор ДТЕК