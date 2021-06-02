НКРЕКП мусить негайно врегулювати ринок, – Міненерго

В Міненерго наголосили, що на оптовому ринку електричної енергії склалася критична ситуація

Міністерство енергетики закликало регулятор НКРЕКП невідкладно вжити заходів для припинення махінацій на енергетичному ринку, які загрожують безпеці енергопостачання.

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

«З метою усунення загрози порушення безпеки постачання електричної енергії просимо на найближчому засіданні НКРЕКП розглянути подані учасниками ринку пропозиції щодо врегулювання проблемних питань функціонування ринку електричної енергії», – йдеться у листі Міненерго, опублікованому на сайті відомства.

В Міненерго наголосили, що на оптовому ринку електричної енергії склалася критична ситуація з ціноутворенням, що потенційно створює загрозу безпеці постачання електричної енергії споживачам, стабільному проходженню осінньо-зимового періоду та, в перспективі, створює ризики для синхронізації енергосистеми України з європейськими системами ENTSO-E.

В міністерстві повідомили, що 1 червня відбулася нарада з представниками всіх великих виробників, системного оператора, державних компаній і НКРЕКП, на якій були узгоджені невідкладні кроки для стабілізації ситуації.

Міненерго закликало НКРЕКП прийняти узгоджений комплекс рішень, які дозволили би припинити махінації на енергоринку і стабілізувати ситуацію.

Це введення тимчасової заборони трейдерам спекулювати на ринку на добу наперед і внутрішньодобовому ринку, верифікації джерел і обсягів походження електроенергії, перегляд методику встановлення граничних цін, введення заборони заявляти ціни нижче собівартості найдешевшої атомної енергії тощо.

Однак наступного дня, 2 червня, НКРЕКП на відкритому засіданні відкинуло пропозиції міністерства, проігнорувавши лист міністра Германа Галущенка.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявив, що НКРЕКП не підтримує такі пропозиції і прийме своє рішення відслідковувати можливі махінації в ручному режимі.

Нагадаємо, що нардеп Людмила Буймістер звинуватила НКРЕКП у маніпуляціях на користь кількох компаній.