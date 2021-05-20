ДТЕК запустив першу в Україні систему накопичення енергії

Сьогодні ДТЕК виступає в ролі першовідкривача на ринку систем накопичення енергії в Україні

ДТЕК запустив першу в Україні промислову літій-іонну систему накопичення енергії (СНЕ) потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅г. Батарея встановлена в місті Енергодар, на майданчику Запорізької ТЕС і призначена для накопичення, зберігання та віддачі електроенергії в мережу, а також для надання послуг із забезпечення надійності енергосистеми України. Це пілотний проєкт ДТЕК для пошуку оптимальних моделей роботи СНЕ на різних сегментах енергетичного ринку країни.

«Сучасна енергетична галузь повинна стати рушійною силою для зростання економіки України і добробуту кожного українця. Запуск першої промислової системи накопичення енергії – наш внесок у майбутнє енергетики країни. Цим проєктом ДТЕК відкриває в Україні новий ринок – ринок систем накопичення енергії. Саме накопичувачі енергії є ключем до енергетичної безпеки нашої країни, а також новою точкою зростання для української енергетики», – сказав власник ДТЕК Рінат Ахметов.

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тімченка, впроваджуючи нові технології, компанія трансформує бізнес і будує нову енергетику – це внесок ДТЕК в майбутнє України як європейської держави, в декарбонізацію, відновлення національної економіки та в забезпечення зайнятості в галузі.

«Цей проєкт став можливим завдяки міжнародному партнерству і співробітництву ДТЕК із провідними світовими компаніями, які займаються виробництвом систем накопичення енергії, – Honeywell і SunGrid. Перша промислова система накопичення енергії дасть старт для виведення енергетики України на новий технологічний рівень і наблизить синхронізацію нашої країни з європейською енергетичною системою ENTSO-E», – підкреслив М. Тімченко.

Він також зазначив, що сьогодні ДТЕК виступає в ролі першовідкривача на ринку систем накопичення енергії в Україні. «З цим, безумовно, пов'язана велика відповідальність і великий обсяг роботи, але ми готові відкрито ділитися своєю експертизою і отриманим досвідом із державою, з іншими учасниками ринку для того, щоб прискорити енергетичну трансформацію України», – сказав генеральний директор ДТЕК.

«Сталий розвиток є ключовим напрямком для Honeywell. Зберігання енергії – дуже важлива його частина. Попит на системи накопичення енергії продовжує рости. Це дозволяє досягти цілей по декарбонізації та використанню відновлюваних джерел енергії в усьому світі. За оцінками, до 2030 року до мережі буде підключено близько 350 ГВт акумуляторних батарей. Ми в Honeywell зараз знаходимося в унікальному становищі для вирішення сьогоднішніх викликів в області енергоменеджменту. Ми дуже пишаємося тим, що працюємо з ДТЕК, який фокусується на інноваціях і нових технологіях, щоб очолити трансформації енергетики України. ДТЕК – справжній першопроходець», – прокоментував Ерен Ергін (Eren Ergin), генеральний директор із відновлюваної енергетики та розподілених активів Honeywell Process Solutions.

Уже найближчим часом ДТЕК проведе сертифікацію системи для отримання статусу постачальника послуг із забезпечення резервів потужності для системного оператора. Це буде перша літій-іонна батарея в Україні, що забезпечує системну надійність енергосистеми країни.

Як повідомлялося, компанія ДТЕК підписала контракт із американською компанією Honeywell на поставку системи накопичення енергії в липні 2020 року.