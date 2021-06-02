Негода залишила без світла пів сотні українських міст та сіл

Найбільше постраждала від негоди Дніпропетровщина

В Україні через пориви вітру і грозу, станом на ранок 2 червня, знеструмлені 50 населених пунктів. Спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Так, зранку світло відсутнє у трьох областях. При цьому в Дніпропетровській області без електропостачання 38 населених пунктів, у Донецькій – шість та в Запорізькій – шість.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 2 червня, утримається прохолодна погода. Прогнозують дощі в усіх областях.

У Києві 2 червня вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 16-18°.

Нагадаємо, погода в Україні у середу, 2 червня, буде під дією циклону, який не на жарт розгуляється країною. Де будуть дощі, грози, шквальний вітер. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Найближче потепління синоптик анонсувала на п'ятницю, а вже на наступному тижні буде +20+25 градусів.