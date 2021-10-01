МЗС відповів європейському аудитору, який вважає Україну найкорумпованішою у Європі

Міністерство закордонних справ заявило, що оцінка аудитора спирається на дані до 2019 року

Європейський аудитор Юхан Партс (Juhan Parts) вважає, що в Європейському союзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні. Мова про його коментар до доповіді Європейського суду аудиторів, який аналізував ефективність інструментів допомоги Євросоюзу для нашої держави. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі «Главкому» наголосив, що доповідь аудитора перш за все «покриває 2016-2019 роки».

У МЗС стверджують, що за останні три роки «Україна досягла чималого прогресу в сфері розбудови антикорупційної архітектури».

Така робота передбачена угодою про асоціацію між Україною та ЄС, нашими зобов’язаннями за меморандумом з Міжнародним валютним фондом та планом дій з лібералізації візового режиму між Україною та ЄС», – заявив дипломат і додав, що «важко не помітити досягнутих результатів».

«Кілька прикладів: українська влада запустила діяльність Вищого антикорупційного суду, «перезавантажила» Національне агентство з питань запобігання корупції, повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, посилила захист викривачів корупції, закрила низку прогалин у законодавстві, аби підвищити ефективність актикорупційного контролю. Такий результат став можливим у тому числі завдяки підтримці Європейського союзу, і ми вдячні за це європейським партнерам», – каже Ніколенко.

Речник МЗС наголошує, що попереду багато роботи, аби «назавжди ліквідувати цілі корупційні екосистеми, що формувалися десятиліттями».

«Ми дуже відповідально підходимо до рекомендацій Євросоюзу, плануємо і надалі з ними працювати в інтересах українського народу. Серед найближчих кроків – ухвалення Антикорупційної стратегії на період до 2025 року. Важливий момент. Напередодні чергового саміту Україна-ЄС ми спостерігаємо активізацію публічної риторики від деяких європейських сил. Хочеться вірити, що подекуди відірвана від реальності критика про недостатній рівень реформ не має на меті замаскувати небажання рухатися далі на шляху європейської інтеграції нашої держави. На кону не лише виконання Україною своїх зобов’язань, але і здатність ЄС послідовно дотриматися своєї позиції», – йдеться у заяві.

До слова, днями низка ЗМІ повідомила, що окремі держави ЄС порушили питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією та Молдовою, через серію зловживань з боку громадян цих держав.

В українському МЗС заявили, що Київ не отримував офіційних сигналів з боку Євросоюзу про скасування безвізового режиму. Причин для прийняття такого рішення немає.

Крім того, президент Німеччини назвав фейком інформацію про скасування безвізу для України.

Також у серпні президент Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. 23-й саміт Україна – ЄС відбудеться 12 жовтня цього року в Києві.