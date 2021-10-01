Скандал із безвізом. Представник України при ЄС коментує ситуацію

Україна отримала безвіз з ЄС у 2017 році

Представники української дипломатії пребувають у постійному діалозі з європейськими колегами

На сьогодні питання щодо скасування безвізу для України Європейським Союзом не порушується. Про це розповів представник України при ЄС Всеволод Ченцов, ідеться в матеріалі «Главкома» «Скасування безвізу? Що стоїть за політичним шантажем України».

«Ніхто не порушує питання про позбавлення безвізу. У нас іде робочий діалог з Європейською комісією на основі щорічних оцінок. Є низка питань, наприклад, наявність у громадян України кількох паспортів, які є предметом обговорення. Ми шукаємо спільні рішення», – пояснив український дипломат.

Ченцов підкреслив, Україна постійно поглиблює діалог з ЄС у міграційній сфері. Зокрема, продовжується робота над приєднанням нашої країни до Європейської міграційної мережі.

За словами Ченцова, така участь має зняти низку питань, пов’язаних із реадмісією (взаємні зобов'язання держав прийняти назад власних громадян, а також громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї з договірних сторін, або, прибувши законно, втратили підстави для легального перебування – Главком).

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що деякі країни-учасниці Євросоюзу підняли питання про можливість скасування безвізового режиму для ряду третіх країн, зокрема, України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр одразу відхрестився від чуток, що Україна та інші держави після звіту можуть втратити безвізовий режим із Євросоюзом. А повідомлення ЗМІ назвав фейком.

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