Скандал довкола НКРЕКП: Антонова вказала на конфлікт інтересів у кандидата в члени комісії



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Фото: Українські новини

НКРЕКП здійснює моніторинг і контроль над діяльністю суб’єктів ринку енергетики та комунальних послу

Член Нацкомісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Олена Антонова, яка наразі оскаржує припинення своїх повноважень в суді, повідомила комісію з добору кандидатів на члени НКРЕКП про наявний конфлікт інтересів у керівника юридичного департаменту комісії, яка бере участь в конкурсі.

Про це Антонова повідомила в соціальній мережі Facebook, опублікувавши копію свого звернення.

«Одна й та сама особа з одного боку задіяна у процесі «припинення» моїх повноважень, у спосіб, який не відповідає Закону, а з іншого – бере участь у конкурсному відборі на посаду, яка «звільняється» за результатами цього процесу», - говориться в зверненні Антонової до члені конкурсної комісії.

Антонова проінформувала членів комісії з відбору кандидатів в НКРЕКП, що наразі в суді розглядається її позов про скасування двох наказів комісії, про фактичне припинення її повноважень як члена комісії і перерозподіл її обов’язків між іншими членами регулятора.

Начальник юрдепартаменту особисто візувала наказ НКРЕКП, який фактично призвів до звільнення Антонової, а також очолюваний нею департамент є відповідачем за позовом Антонової до НКРЕКП.

За даними сайту НКРЕКП, юридичний департамент очолює Світлана Терещенко.

Нагадаємо, НКРЕКП здійснює моніторинг і контроль над діяльністю суб’єктів ринку енергетики та комунальних послу. За словами народного депутата Олексія Кучеренка, на керівництві НКРЕКП, зокрема на голові комісії Валерію Тарасюку і члені Дмитру Коваленку, лежить відповідальність за штучно створену кризу на ринку електричної енергії.

За інформацією депутата, члени комісії і її очільник Тарасюк можуть бути співавторами схеми «торгівлі повітрям», яка призвела до виникнення мільярдних збитків і накопичення боргів державних енергетичних компаній, зокрема «Енергоатому».

Також раніше Міністерство енергетики неодноразово публічно дорікало НКРЕКП в відсутності своєчасної реакції на перекоси та зловживання, що відбуваються на ринку електричної енергії і призводять до накопичення збитків і критичного фінансового стану державних енергетичних підприємств.