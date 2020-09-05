Вєрка Сердючка випустила перший за 12 років альбом



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Сердючка розповіла про відхід зі сцени в 2018 році

Сердючка заявила, що повернулася з композиціями, які «створені, щоб дарувати слухачам світло в непростий і темний час»

Український музикант Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, випустив новий альбом. Про це пише «Московський комсомолець».

Це перший диск шоумена за 12 років. Міні-альбом «Sexy» складається з чотирьох пісень: «Sexy», «Swedish lullaby», «Disco kicks» і «Make it rain champagne» загальною тривалістю 13 хвилин.

Данилко заявив, що повернувся з композиціями, які «створені, щоб дарувати слухачам світло в непростий і темний час».

Вєрка Сердючка розповіла про відхід зі сцени в 2018 році, анонсувавши свій останній виступ.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначала День Незалежності. Зокрема на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності. Там президент Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території.

Під час дійства десятки українських суперзірок виконали фрагменти найвідоміших українських суперхітів. Такою стала фінальна частина урочистостей до Дня Незалежності на Софійській площі столиці.

Нагадаємо, «кролик» з прапором розповів про погрози після скандального концерту на День Незалежності.

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