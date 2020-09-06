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    Здоров'я

    Хай помирає вдома? Представник влади відреагував на скандал з відмовою шпиталізувати хворого з пневмонією

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    <p>За минулу добу в Україні померли 35 людей</p> - Хай помирає вдома? Представник влади відреагував на скандал з відмовою шпиталізувати хворого з пневмонією

    За минулу добу в Україні померли 35 людей

    За офіційними даними Київської обласної державної адміністрації, близько третини ліжок в лікарнях регіону заповнені хворими

     «Главком» оприлюднив запис розмови неназваного сімейного лікаря з Софіївської Борщагівки під Києвом, який намагається організувати шпиталізацію свого пацієнта.

    Журналіст Андрій Павловський розповів і про те, як відреагувала влада на цей неприємний інцидент. Голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив, що це питання обговорять на комітеті.

    Там планують запросити актуальні дані щодо заповненості ліжок у лікарнях Києва, де приймають хворих на коронавірус. Також про цей інцидент планують розпитати в головних лікарів.

    «Якщо підтвердяться факти з журналістського розслідування і ми переконаємося, що офіційні дані не відповідають реальній ситуації, то комітет відреагує максимально жорстко й буде вимагати негайного звіту глави МОЗ і його представників», – заявив Михайло Радуцький.

    Зауважимо, міністр охорони здоров’я Степанов 5 вересня під час брифінгу запевняв, що кількість ліжок «можна розширювати скільки завгодно».

    Нагадаємо, за минулу добу, 5 вересня в Україні зафіксовано 2107 нових випадків коронавірусу, це на 729 випадків менше, ніж минулої доби (2836).

    Одужали – 578 (вчора 937), померли – 35 (вчора 51).

    Загалом одужали 62227 осіб, летальних випадків – 2846.

    У Києві виявлено хворих 240 осіб (вчора 315). Також 151 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 172) і 188 – на Львівщині (вчора 195), 141 – на Харківщині (вчора 380), 176 – в Івано-Франківській (вчора 166), Одеська область – 120 випадків (вчора 222).

    До слова: У кінці вересня школи закриються, у листопаді матимемо ситуацію, як в Італії.

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    міністр скандал розслідування влада коронавірус Михайло Радуцький
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