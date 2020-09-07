«Нафтогаз» пропонує провести залік боргів на газовому ринку за рахунок бюджету



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Директор зі зв’язків з державними регуляторними органами і зацікавленими сторонами Групи «Нафтогаз» Альона Осмоловська на зустрічі Європейської Бізнес Асоціації

«Хто допустив проблему, той має відповідати», - наголосила Альона Осмоловська

Минулого тижня у столиці пройшла відкрита зустріч Комітету з енергетики Європейської Бізнес Асоціації «Кризова ситуація із боргами на ринку природного газу – економічний аспект вирішення». Гравці ринку, депутати та експерти обговорили шляхи вирішення проблем, які ставить під загрозу прийдешній опалювальний сезон. Наразі загальна сума взаємних боргів на ринку газу сягнула колосальної цифри – понад 114 млрд грн. Зокрема сумарна прострочена заборгованість виробників теплих послуг лише перед НАК «Нафтогаз України» досягла 45 млрд грн.

У компанії визнають проблему і вважають, що до її рішення має долучитися держава, регулювання якої ринку теплової енергетики зокрема й привело до накопичення боргів.

«Хто допустив проблему, той має відповідати. Якщо проблема боргів виникла через те, що регулятор не приймав рішення, відповідно регулятор має компенсувати або держава, яка допустила такі дії регулятора», – зазначила Альона Осмоловська, директор зі зв’язків з державними регуляторними органами і зацікавленими сторонами Групи «Нафтогаз».

Нагадаємо, підприємства теплової енергетики звинувачують регулятора (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) у встановленні економічно необґрунтованих тарифів на їхні послуги. Крім цього у господарських та адміністративних судах слухаються десятки справ за позовами операторів газових мереж до НКРЕКП. Вони також вимагають визнання бездіяльності регулятора та перегляду тарифів на розподіл газу до економічно обґрунтованого рівня.

«Якщо є велике бажання вирішити проблему, не виходячи з казначейських рахунків, не покладаючи будь-яких додаткових витрат на державний бюджет, вийшли, пройшли по ланцюжку, погасили і пішли в бюджет», – описала можливу схему Осмоловська. За її словами, регулятор мав би нести хоча б політичну відповідальність за такий стан речей у галузі. «Питання: якщо ти незалежний, то де твоя відповідальність? Тому ми пропонуємо: по-перше, аудит, бо не всі борги виникли через регулятора. Є й інші відповідальні. Ми знаємо всі чудово, хто не платить – не бідні люди… Напевно за цих людей держава компенсувати не має. Але там, де борг, пов’язаний з некоректним державним регулюванням, має бути компенсовано державою. «Нафтогаз» – 100% державний. Ці гроші моментально повернуться у бюжет», – зазначила представниця «Нафтогазу»

Нагадаємо, до парламенту внесено законопроєкт №3800-1, який покликаний вирішити проблем боргів, які накопичились через дію занижених тарифів для виробників теплих послуг, постачальників газу та операторів газових мереж. Проєкт пропонує списати заборгованість теплопостачальних організацій перед постачальниками за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води побутовим споживачам. «Держбюджет заборгував тепловикам 20 млрд грн – це компенсація за те, що тарифи на тепло нижче собівартості. У свою чергу, приблизно 27 млрд грн – без урахування штрафів і пені – тепловики винні «Нафтогазу». Якщо сторони проведуть простий взаємозалік, то три четверті боргів будуть списані», – пояснює суть пропозицій президент асоціації «Укртеплокомуненерго» Арсентій Блащук.