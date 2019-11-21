Фонд соцстрахування збирає засідання для поновлення виплат



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26 листопада має відбутись позачергове засідання правління ФССУ

Голова правління Фонду соціального страхування України Володимир Саєнко ініціює термінове позачергове засідання для відновлення виплат матеріального забезпечення.

Про це йдеться на сторінці Фонду у Facebook.

«У зв’язку з критичною ситуацією, яка склалася у Фонді соціального страхування України з фінансуванням коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам, голова правління Володимир Саєнко звернувся до членів правління щодо термінового проведення 26 листопада позачергового засідання правління Фонду», - йдеться у повідомленні.

Напередодні Фонд соціального страхування України повідомив, що призупинив перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам. Виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.