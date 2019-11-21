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    Економіка та фінанси

    Фонд соцстрахування збирає засідання для поновлення виплат

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    Фонд соцстрахування збирає засідання для поновлення виплат

    26 листопада має відбутись позачергове засідання правління ФССУ

    Голова правління Фонду соціального страхування України Володимир Саєнко ініціює термінове позачергове засідання для відновлення виплат матеріального забезпечення.

    Про це йдеться на сторінці Фонду у Facebook.

    «У зв’язку з критичною ситуацією, яка склалася у Фонді соціального страхування України з фінансуванням коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам, голова правління Володимир Саєнко звернувся до членів правління щодо термінового проведення 26 листопада позачергового засідання правління Фонду», - йдеться у повідомленні.

    Напередодні Фонд соціального страхування України повідомив, що призупинив перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам. Виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.

    Як відомо, за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання.

    Водночас, у Міністерстві соціальної політики заявили, що інформація про призупинення фінансування виплат Фондом соціального страхування не відповідає дійсності. У відомстві гарантують поновлення виплат.

     

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