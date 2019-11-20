Споживчі настрої українців погіршилися у жовтні – дослідження графіка



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Погіршилися очікування українців щодо курсу гривні на найближчі три місяці

Споживчі настрої українців в жовтні 2019 року погіршилися вперше після президентських виборів.

Про це йдеться в огляді дослідного агентства Info Sapiens.

Так, в жовтні споживчі настрої знизилися на 1,6 пункти. Порівняно з вереснем, показник досягнув 95,9 за 200-бальною шкалою, тоді як рік тому цей показник був на рівні 56,9.

Зокрема, погіршилися очікування українців щодо курсу гривні на найближчі три місяці: індекс девальваційних очікувань виріс на 13,7 пунктів - до 129,3.

Жовтневий показник індексу очікувань динаміки безробіття зріс на 0,5 пунктів - до 111,6, а індекс інфляційних очікувань - на 2,3 пункти, До 179,1.

У цілому, за даними дослідження, індекс поточного становища в жовтні виріс на 0,1 п. - до 88,1, в тому числі індекс поточного особистого матеріального становища знизився на 0,7 п. - до 82,6.

У той же час в жовтні українці були більш схильні робити великі покупки: у порівнянні з вереснем індекс доцільності таких покупок виріс на 0,9 п. І встановився на позначці 93,7.

За даними Держстату, індекс економічних очікувань в жовтні скоротився на 2,7 п. І склав 101,1. Зокрема, три його складових також показали зниження: індекс очікуваних змін особистого матеріального становища впав на 5,1 п. - до 92,8, індекс очікуваного розвитку економіки на найближчий рік - на 2,4 пункту, до 105,1, індекс очікувань розвитку економіки країни на найближчі п'ять років - на 0,6 п. до 105,3.

Дослідження домашніх господарств для визначення споживчих настроїв в Україні проводиться з червня 2000 року. Спочатку його здійснювала компанія GfK Ukraine, а з 2019 року дослідження концентраційної проводить Info Sapiens за сприяння Dragon Capital. Опитується 1 тис. респондентів.