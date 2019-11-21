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    Гончарук стверджує, що Україна та МВФ близькі до укладання угоди

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    Прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що не буде коментувати точних строків та деталей нової кредитної програми - Гончарук стверджує, що Україна та МВФ близькі до укладання угоди
    Прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що не буде коментувати точних строків та деталей нової кредитної програми

    Місія МВФ розпочала роботу в Україні 14 листопада

    Переговори з Міжнародним валютним фондом щодо укладання нової кредитної програми співпраці тривають у робочому порядку, сторони наблизилися до укладання нової угоди про співпрацю.

    Про це повідомив прем'єрміністр України Олексій Гончарук.

    «Ми достатньо близько підійшли до досягнення домовленості з колегами на робочому рівні», — повідомив Гончарук.

    Водночас прем'єрміністр заявив, що не буде коментувати точних строків та деталей нової кредитної програми, а тривалі переговори з фондом Гончарук назвав нормою.

    Напередодні міністерка фінансів України Оксана Маркарова заявила, що Україна має закінчити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою.

    Нагадаємо, місія МВФ розпочала роботу в Україні 14 листопада.

    Наразі Україна перебуває у короткостроковій кредитній програмі МВФ, яка має завершитися на початку 2020 року. В межах цієї програми країна отримала 1 транш з передбачених трьох на загальну суму 3,9 мільярда доларів.

    Місія МВФ була в Україні й у вересні. 18 жовтня у МВФ повідомили, що повернуть свою місію назад до України найближчим часом. Згодом прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що місія МВФ має прибути в Україну приблизно 4 листопада. Однак цього не сталося.

    Нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що МВФ заморозив співпрацю з Україною, зокрема виплату траншів в межах чинної програми, через судові процеси навколо Приватбанку та ймовірність того, що колишні власники можуть повернути над ним контроль.

    За даними видання, у МВФ прагнуть, аби українська влада активніше домагалася повернення коштів, які Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели з Приватбанку напередодні його націоналізації. В уряді цю інформацію спростували, зазначивши, що МВФ не заморожував співпраці з Україною.

    Джерело: Громадське

    МВФ кредит економіка гроші фінансування Україна Олексій Гончарук
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