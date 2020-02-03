Скільки можна заробити на домашній сонячній електростанції? Відомий телеведучий розказав про свій досвід



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Теоретична окупність (якби не було споживання виробленої електроенергії) - 13660/2490=5,49 років, - телеведучий

За підсумками 2019-го року, сонячна станція потужністю 11,73 кВт «видобула» 13,1 МВт/годин чистої сонячної електроенергії, - Кондратюк

Відомий телеведучий Ігор Кондратюк поділився власним досвідом, скільки коштувало встановити домашню сонячну електростанцію і скільки він заробив на ній за 2019 рік. Свої розрахунки Кондратюк оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

За словами телеведучого, його сонячна електростанція розташована «на широті Києва». «За підсумками 2019-го року, сонячна станція потужністю 11,73 кВт «видобула» 13,1 МВт/годин чистої сонячної електроенергії. Що згідно договірного зеленого тарифу 0,19 євроцентів/кіловат (станцію введено в експлуатацію в липні 2018 року) дає річний «дохід» у 2490€. Витрати на станцію склали 13660€. Отже, теоретична окупність (якби не було споживання виробленої електроенергії) - 13660/2490=5,49 років», - навів розрахунки Кондратюк.

Ведучий запевняє, що інформація наведена ним «є точнішою, ніж ви можете знайти на сайтах фірм, що пропонують свої послуги в будівництві домашніх станцій на сонячних батареях».

Кондратюк ще й описав технічні дані свої сонячної електростанції. «34 панелі Longi Solar LR6-72 -345w 5bb; інвертор - GoodWE GW15K-DT, роботи по монтажу додаткової конструкції, сонячних панелей та їхнє підключення до мережі склали 41% від вартості станції. Кут нахилу панелей - 32 градуси (ідеально було би двічі на рік міняти кут нахилу, але така конструкція в моєму випадку була б складнішою та дорожчою. При цьому виробленої електроенергії було би більше аж на 4,4 %)», - написав Кондратюк.

Як повідомлялося, Україна до 2050 року може повністю відмовитися від вугільної енергетики - Мінекоенерго.

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