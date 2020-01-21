Україна до 2050 року може повністю відмовитися від вугільної енергетики - Мінекоенерго



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Частка відновлюваних джерел енергії через 30 років має складати 70%, - Оржель

Частка атомної генерації в енергобалансі країни до 2050 року знизиться до 20-25% - міністр

Україна до 2050 року може повністю відмовитися від вугільної енергетики, а частка відновлюваних джерел енергії має складати 70%.

Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, представляючи концепцію «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«До 2050 року рівень ВДЕ має становити близько 70%. У нас є оцінки, різні графіки і сценарії реалізації цієї цифри, але найголовнішим є те, що цей розвиток (ВДЕ - ред.) має бути економічно обґрунтованим», - сказав Оржель.

«Ми прогнозуємо повне заміщення вугільної генерації до 2050 року. У мене є надія, і я фактично впевнений, що це станеться раніше, з урахуванням тих викликів і проблем, які в даний час несе цей напрямок», - додав міністр.

Водночас, частка атомної генерації в енергобалансі країни до 2050 року знизиться до 20-25%.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в 2019 році в рамках 51 проєкту в державному і приватному секторах України інвестував 1,1 мільярд євро, більше половини від цих коштів були спрямовані на проекти з еко-складової.

Також вугледобувні підприємства України в січні-листопаді 2019 року скоротили видобуток рядового вугілля на 6,8% (на 2,60 млн тонн) у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 28,412 млн тонн.

Уряд Німеччини заплатить компенсацію в розмірі близько 40 мільярдів євро регіонам та компаніям в рамках планів припинити використання бурого вугілля в електростанціях до 2038 року.